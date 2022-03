Peek Performance, l’événement printanier d’Apple

Apple va dévoiler de nouveaux produits misant sur la performance dès la semaine prochaine.

Le premier événement du géant de la tech Apple pour 2022 se tiendra le 8 mars prochain à 19h au Steve Jobs Theater sur le campus de l’Apple Park à Cupertino, en Californie. Comme pour les événements de l’année dernière, celui-ci continuera à être un rassemblement exclusivement numérique, aucun membre des médias n’étant invité à y assister en personne en raison de la crise sanitaire qui bouscule encore le monde entier.

Lors de l’événement Peek Performance, Apple devrait annoncer la version de nouvelle génération de l’iPhone SE, un iPad Air remanié et au moins un Mac doté d’une puce en silicium Apple, qui pourrait être le Mac mini, le MacBook Pro 13 pouces ou les deux. Il ne faut pas s’attendre à une présentation de la prochaine gamme d’iPhone, des AirPods (écouteurs intra-auriculaires ou casque audio) ou encore une nouvelle Apple Watch.

Le retour du iPhone SE

L’iPhone SE de troisième génération serait similaire au modèle de deuxième génération disponible actuellement, et aucun changement de design n’est attendu. Il continuera à arborer des bordures épaisses et un bouton home Touch ID, en plus d’être doté d’une puce de série A mise à jour, probablement l’A15, et une connectivité 5G plus rapide. L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré que ce sera l’iPhone 5G le plus abordable d’Apple. Apple ne va pas non plus modifier le design de l’iPad Air de nouvelle génération, mais il recevra lui aussi une puce plus rapide et une connectivité 5G. Il pourrait également être mis à jour avec une nouvelle caméra FaceTime qui prend en charge Center Stage, la fonctionnalité qui vous maintient dans le cadre même lorsque vous vous déplacez dans la pièce.

Du nouveau pour les Mac ?

En ce qui concerne les Mac, la rumeur veut qu’Apple envisage de lancer une version haut de gamme du Mac mini avec un design revu et des puces M1 Pro et M1 Max. Le nouveau Mac mini remplacera les options actuelles du Mac mini Intel, et il pourrait être présenté lors de Peek Performance. Le dernier appareil faisant l’objet de rumeurs est une version actualisée du MacBook Pro 13 pouces, qui serait équipé d’une puce M2, le successeur de la puce M1.

Le MacBook Pro aura un aspect identique au modèle actuel de 13 pouces, et il s’agira d’une version bas de gamme des modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui sont équipés des puces M1 Pro et M1 Max. La puce M2 comportera le même processeur à 8 cœurs que la M1, mais des améliorations en termes de vitesse et d’efficacité sont attendues, de même que des améliorations du GPU. Les rumeurs suggèrent que la puce M2 sera disponible en options de GPU à 9 et 10 cœurs, contre 7 et 8 cœurs pour la puce M1 originale.