Pearl Abyss Art Center : un bâtiment dédié à la recherche en design et au développement de technologie pour les jeux

Le plus grand centre artistique de l'industrie coréenne du jeu vidéo ouvrira ses portes au cours du premier semestre de l'année prochaine.

En plus d’un nouveau siège social à la Knowledge Information Town de Gwacheon (une ville de la province de Gyeonggi en Corée du Sud) qui sera composé de 15 étages et cinq étages souterrains pour offrir un environnement moderne permettant de faire progresser le développement des jeux et d’accroître l’efficacité du travail, le studio Pearl Abyss a investi pas moins de 22 millions d’euros pour la construction d’un centre d’art de cinq étages d’une superficie brute de 5000 mètres carrés (1600 mètres carrés de surface d’implantation). Situé à Pyeongchon, dans la ville d’Anyang, celui-ci comprendra plusieurs départements, dont un nouveau studio de motion capture (1000 mètres carrés, une hauteur de plus de 9 mètres du sol au plafond, 150 caméras).

Here's to more realistic, cinematic games! 👀#PearlAbyss is building a new Art Center which will house a 1,000 square meter motion capture studio and support R&D committed to increasing the quality of upcoming projects like #CrimsonDesert. More details: https://t.co/A25wZt7Y5j pic.twitter.com/bTanIjTBXZ — Crimson Desert (@CrimsonDesert_) July 12, 2021

“Nous prévoyons de créer des jeux plus réalistes et plus cinématiques grâce au centre d’art“, a déclaré Jeakwon Kim, executive head of division, art sector, chez Pearl Abyss. “Il s’agira d’une base technologiquement avancée permettant à Pearl Abyss d’améliorer la qualité des nouveaux titres tels que Crimson Desert, DokeV et PLAN 8, ainsi que la license Black Desert.”

La motion capture chez Pearl Abyss

Processus technologique qui transfère numériquement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’aide de capteurs, il est utilisé non seulement dans les films, mais aussi dans divers secteurs, notamment les jeux, l’armée, le divertissement, le sport, les soins médicaux et la robotique. Dans les jeux, la technologie de la motion capture est appliquée à des jeux sur console et PC à grande échelle, comme Black Desert et Crimson Desert, pour produire des mouvements plus réalistes.