Peaky Blinders : le tournage de la sixième et dernière saison est terminé

Tommy Shelby est prêt à renfiler sa célèbre casquette pour une ultime aventure dans les rues de Birmingham.

En production depuis le 18 janvier dernier, mais souvent mis en pause à cause du coronavirus et de divers cas contacts, la saison 6 de la série télévisée Peaky Blinders pourrait ne pas mettre totalement fin à l’histoire de la famille Shelby. Le créateur Steven Knight a récemment confirmé qu’il prévoyait toujours de produire un film afin d’ouvrir de nouvelles portes pour de potentiels spinoffs, car il pense qu’il y a encore beaucoup à raconter sur l’univers. La dernière saison de Peaky Blinders est réalisée par Anthony Byrne (In Darkness) à partir d’un scénario écrit par Steven Knight avec Nick Goding comme producteur. Les producteurs exécutifs sont Caryn Mandabach, Steven Knight, Jamie Glazebrook, David Mason, Anthony Byrne et Cillian Murphy, ainsi que Tommy Bulfin de la BBC et Lucy Bedford de Tiger Aspect Productions.

It’s a wrap! Huge thanks to the cast and crew of #PeakyBlinders season 6. You’ve given this one everything. And it's going to be epic… 📷 @RobertViglasky pic.twitter.com/9QGfWcd2uJ — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) May 28, 2021

“Vous avez tout donné pour cette saison. Et ça va être épique…”

Un trailer pour Peaky Blinders

Peaky Blinders se déroule dans les rues anarchiques de Birmingham en Angleterre et suit l’évolution du leader Tommy Shelby (Cillian Murphy), qui est passé du statut de baron du crime à celui d’homme d’affaires légitime et de membre du parlement. La cinquième saison voit le monde plongé dans la tourmente par le crash financier de 1929. Lorsque le député Tommy Shelby est approché par un politicien charismatique avec une vision audacieuse pour la Grande-Bretagne, il réalise que sa réponse aura un impact non seulement sur l’avenir de sa famille mais aussi sur celui de la nation entière.