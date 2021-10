Peacemaker : une bande-annonce pleine d’action et d’humour

Vigilante va faire copain-copain avec Peacemaker, le début d'un duo adepte du grand n'importe quoi.

La série télévisée Peacemaker à destination de HBO Max, que le cinéaste James Gunn a écrite, mettra en scène John Cena (Christopher “Peacemaker” Marks), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Steve Agee (John Economos), Freddie Stroma (Vigilante), Chukwudi Iwuji (Clemson Murn) et Robert Patrick dans le rôle du père de Peacemaker, Auggie Smith.

Sur huit épisodes, il en a réalisé cinq. Peacemaker explorera les origines du personnage que John Cena a d’abord incarné dans The Suicide Squad. Il dépeint un homme irrésistiblement vaniteux qui croit en la paix à tout prix, peu importe le nombre de personnes qu’il doit tuer pour l’obtenir.

La série Peacemaker du service de vidéo à la demande HBO Max débutera le 13 janvier 2022

Basé sur des personnages de DC Comics, Peacemaker est produit par Troll Court Entertainment de James Gunn et The Safran Company en association avec Warner Bros Television. Gunn, Safran et Matt Miller sont les producteurs exécutifs de la série, John Cena étant le co-producteur exécutif.