Peacemaker : la meilleure série de l’univers DC Comics est renouvelée

La saison 2 de Peacemaker est officiellement commandée.

Après le lancement exceptionnel de Peacemaker (le projet du DC Comics Universe le mieux noté), HBO a commandé une deuxième saison pour la série dérivée de The Suicide Squad acclamée par la critique et les fans. James Gunn s’occupera encore une fois de l’écriture et de la réalisation tous les épisodes.

That’s right, #Peacemaker is coming back for Season Two. Thanks to Peter Safran, @JohnCena, our incredible cast & crew, our wildly supportive & lovely friends at @HBOMax – and mostly all of you for watching! @DCpeacemaker pic.twitter.com/wZSZBivrDQ — James Gunn (@JamesGunn) February 16, 2022

“Créer Peacemaker a été l’un des véritables moments forts de ma vie, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, avec John Cena et l’incroyable équipe créative qui m’entoure, ainsi qu’avec nos partenaires de HBO Max“, a déclaré le scénariste et réalisateur James Gunn. “Faire en sorte que quelque chose que nous aimons tous autant soit aimé par le public à son tour a été une expérience merveilleuse. J’ai hâte que les gens voient où va l’équipe Peacemaker dans la deuxième saison“. John Cena l’interprète de Peacemaker ajoute : “Je suis incroyablement honoré et humble par la résonance de Peacemaker et l’expérience d’incarner ce personnage. Merci à James Gunn, Peter Safran, HBO Max, l’équipe et mes camarades de casting qui ont travaillé sans relâche pour réaliser cette série inoubliable.”

Le générique de Peacemaker

Peacemaker suit les escapades explosives d’un homme vaniteux et déterminé qui croit en la paix à tout prix, peu importe le nombre de personnes qu’il doit tuer pour l’obtenir.