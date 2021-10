Peacemaker : John Cena est l’anti-héros lourdingue de DC Comics

Le spin-off de The Suicide Squad créé par James Gunn est la première série du DC Extended Universe.

La série télévisée débute après les événements de The Suicide. Dans un hôpital, John Economos et Emilia Harcourt découvrent qu’un type a été retrouvé dans les débris suite au chaos provoqué par Starro et qu’il est encore en vie malgré son état critique. Ce dernier aurait agi héroïquement… Christopher “Peacemaker” Smith se réveille alors pour se faire dire par un infirmier qu’il n’existe pas de super-héros connu sous le nom de Peacemaker.

La superstar de la WWE, John Cena, reprend son rôle du reboot de The Suicide Squad en tant que tueur psychotique costumé avec un casque en métal en forme de cuvette de chiottes qui croit en la paix à tout prix, en plus d’être le plus grand patriote de l’Amérique. Les comédiens Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Freddie Stroma et Chukwudi Iwuji sont également à l’affiche.

Un teaser pour Peacemaker

Peacemaker fera ses débuts sur HBO Max en janvier 2022.