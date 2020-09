Peacemaker : HBO commande une série télévisée sur l’anti-héros de The Suicide Squad

Incarné par John Cena sur le grand écran dans The Suicide Squad, le personnage Peacemaker va également connaître le petit écran avec une série spin-off pour la plateforme HBO Max.

Le célèbre scénariste et réalisateur James Gunn écrira les huit épisodes de Peacemaker et en réalisera plusieurs, dont le premier. Lui et le producteur de The Suicide Squad, Peter Safran, seront les producteurs exécutifs de la série, avec John Cena comme co-producteur exécutif. Composé d’une seule saison dans l’immédiat, le show sera produit par Troll Court Entertainment et The Safran Company en association avec Warner Bros Television. Le tournage devrait commencer début 2021 avant que James Gunn ne commence à travailler sur le troisième film basé sur la licence Les Gardiens de la Galaxie de Marvel. Alors que les informations sur Peacemaker sont encore gardées secrètes, la série explorera les origines du personnage que John Cena incarnera dans le reboot de Suicide Squad (diffusion prévue pour le 6 août 2021), à savoir un homme qui croit en la paix à tout prix – peu importe le nombre de personnes qu’il doit tuer pour l’obtenir.

James Gunn et John Cena, une collaboration de choc pour Peacemaker sur HBO Max

James Gunn déclare : “Peacemaker est l’occasion de se plonger dans les problèmes mondiaux actuels à travers l’objectif de ce super-héros/super villain/plus grand connard du monde. Je suis enthousiaste à l’idée de développer The Suicide Squad et de faire passer ce personnage de l’univers cinématographique de DC à l’échelle d’une série. Et bien sûr, pouvoir travailler à nouveau avec John, Peter et mes amis de Warner Bros est la cerise sur le gâteau“. John Cena, la superstar mondiale de la WWE, rajoute : “J’ai déjà dit que ce fut un grand honneur et une incroyable opportunité de faire partie de The Suicide Squad et de travailler avec James sur ce qui va être un film fantastique. Je suis incroyablement excité d’avoir la chance de faire à nouveau équipe avec lui pour Peacemaker. Nous sommes impatients que les fans voient ça.”

“James Gunn a la capacité unique de créer un univers expansif tout en faisant vivre l’âme et l’esprit de chaque personnage. Nous sommes impatients de plonger dans le monde de Peacemaker“, a déclaré Casey Bloys, responsable du contenu pour HBO et HBO Max.