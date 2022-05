PC Gaming Show 2022 : la conférence de PC Gamer est datée

La huitième conférence PC Gaming Show organisée par PC Gamer se tiendra juste après la conférence de Microsoft et Bethesda.

De nouveau présentée par les animateurs Sean ‘Day9’ Plott et Mica Burton, l’édition 2022 du PC Gaming Show aura lieu le dimanche 12 juin prochain à 21h30 et sera retransmis en direct sur Twitch, YouTube et d’autres plateformes de streaming majeures. Plus de 45 titres seront montrés à la presse et aux joueurs du monde entier comme Arma 4, Sam Barlow’s Immortality, Half-Life : Alyx – Levitation (mod pour un nouveau contenu narratif), Warhammer 40K : Space Marine 2, Victoria 3 ou encore deux titres inconnus provenant des studios Klei Entertainment et 11 Bit Studios. A noter que le genre tactical devrait être bien représenté durant l’événement de PC Gamer, célèbre mensuel américain dédié aux jeux typés PC.

Retour du PC Gaming Show avec une nouvelle édition

“Nous avons lancé le PC Gaming Show en 2015 parce que nous estimions que le jeu sur PC méritait une scène E3 tout autant que les consoles. Nous sommes ravis d’avoir atteint cet objectif au cours des sept dernières années, en créant une tradition pour le PC qui se tient juste à côté des conférences de presse des constructeurs et des grands éditeurs comme Ubisoft et Electronic Arts“, a déclaré Tyler Wilde, rédacteur en chef de PC Gamer. “Le PC Gaming Show n’est pas le seul événement à suivre cet été. La veille du PC Gaming Show, le samedi 11 juin prochain, nos amis de GamesRadar organisent le Future Games Show. Et le même jour que le PC Gaming Show, le Xbox and Bethesda Showcase se tiendra à 19h. Le Summer Game Fest de Geoff Keighley est également de retour, avec notamment une conférence le jeudi 9 juin prochain.“