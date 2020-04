PC Gaming Show 2020 : la conférence dédiée au PC est maintenue

Malgré l'annulation de l'E3 2020, PC Gamer va quand même organiser son évènement consacré exclusivement au monde du jeu sur ordinateurs.

Produite en partenariat avec Intel, Epic Games Store, Tripwire Interactive, Frontier Developments, Merge Games, Humble Bundle, Guerrilla Collective et Perfect World, la sixième édition du PC Gaming Show aura lieu le 6 juin prochain aux côtés d’autres présentations de jeux dans le cadre d’une plus grande journée de programmation sur Twitch, YouTube et d’autres plateformes. L’objectif du PC Gaming Show reste d’ailleurs inchangé en 2020, à savoir mettre en lumière les projets les plus passionnants sur PC et célébrer cette machine comme il se doit avec un événement de taille : “Alors que les services de jeux et les plateformes de diffusion en direct enregistrent des records d’audience, les présentations de type conférence de presse annuelle feront l’objet d’une attention plus grande que jamais. Les spectateurs de l’émission de cette année peuvent s’attendre à davantage d’annonces, de nouvelles informations et de bandes-annonces. Des détails sur les participants suivront prochainement.”

“Le jeu sur PC a prospéré au cours de la dernière décennie parce que c’est la seule plateforme de jeu qui appartient à tout le monde“, déclare Evan Lahti, rédacteur en chef de PC Gamer. “Certains nouveaux jeux fantastiques méritent d’être reconnus, et nous sommes impatients de faire du 6 juin une journée où les téléspectateurs pourront découvrir ce qui va suivre.”

