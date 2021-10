PayPal serait intéressé par un rachat de Pinterest

PayPal serait sur le point de racheter Pinterest, les discussions seraient bien engagées.

Dans le monde de la tech, comme partout d’ailleurs, les acquisitions d’entreprises sont très fréquentes. La plupart sont passées sous silence. Les plus grosses, par contre, deviennent rapidement publiques. L’on apprend ainsi que le géant PayPal lorgnerait sur Pinterest. Voici ce que l’on sait ou croit savoir.

PayPal serait sur le point de racheter Pinterest

PayPal est probablement plus connu pour être une plate-forme qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir de l’argent. Ceux-ci peuvent aussi faire des achats chez les marchands en ligne et utiliser PayPal pour faciliter les paiements. Ceci étant dit, il semblerait que le géant américain chercherait à s’étendre, ou du moins à diversifier quelque peu ses activités, pour proposer davantage que cette plate-forme de paiement.

Si l’on en croit plusieurs rapports en provenance de Reuters et Bloomberg, il semblerait que PayPal serait en train de finaliser les derniers détails à propos d’une possible acquisition de Pinterest pour l’impressionnante somme de 45 milliards de dollars. Voilà en tous les cas qui serait une étrange acquisition pour PayPal dans la mesure où, en surface tout du moins, Pinterest n’est pas vraiment le type de société que PayPal pourrait racheter.

Les discussions seraient bien engagées

Cependant, étant donné la popularité grandissante du commerce social, avec toujours davantage de plates-formes sociales qui permettent à leurs utilisateurs de réaliser des achats directement sur la plate-forme, il se pourrait que PayPal veuille sa part du gâteau. Qui plus est, comme le précise Engadget, Pinterest est un achat relativement sûr, l’entreprise ayant su éviter les scandales et autres campagnes de désinformation que d’autres plates-formes comme Facebook ont du subir ces dernières années.

Nul ne sait à l’heure actuelle quand cet accord pourrait être finalisé, si elle doit l’être un jour, il faudra donc attendre pour le savoir. Si la transaction devait se faire, nous imaginons très bien que PayPal laissera Pinterest fonctionner comme à l’heure actuelle. Il faudrait cependant s’attendre à voir PayPal davantage intégré dans la plate-forme. À suivre !