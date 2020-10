PayPal se met aux cryptomonnaies

Si les cryptomonnaies existent depuis de longues années maintenant, elles peinent encore à trouver leur place dans nos vies. La faute, aussi, à des organismes qui voient ces nouvelles monnaies d'un assez mauvais oeil. PayPal pourrait aider à leur démocratisation.

Dans la plupart des cas d’utilisation, PayPal utilise des cartes de crédit pour les paiements. Les utilisateurs peuvent aussi charger de l’argent sur leurs portefeuilles directement et lier le tout à leurs comptes en banque. Autant de méthodes qui sont aujourd’hui plus ou moins traditionnelles dans le monde des paiements en ligne. Cela étant dit, il semblerait que la plate-forme cherche aujourd’hui à intégrer les cryptomonnaies dans ses processus. Vers un nouveau standard ?

PayPal va bientôt prendre en charge les cryptomonnaies pour ses paiements

En effet, l’entreprise a récemment annoncé qu’elle allait désormais permettre à ses utilisateurs d’acheter, vendre et garder des cryptomonnaies comme le bitcoin. Cela signifie que, si vous êtes acheteur ou vendeur, vous pourrez choisir d’effectuer vos paiements en bitcoin ou de recevoir des paiements en bitcoin. Bien que la première option soit quelque peu limitée dans la mesure où toutes les plates-formes de vente n’acceptent pas le bitcoin ou d’autres cryptomonnaies, le fait est que l’option existera désormais pour celles et ceux qui seraient intéressés.

Aux États-Unis uniquement, dans un premier temps

Interrogé par Reuters, le président et directeur exécutif de PayPal Dan Schulman déclarait la chose suivante : “nous travaillons avec les banques centrales et nous envisageons toutes les formes de monnaies numériques et comment PayPal pourrait jouer un rôle.” Pour l’heure, la fonctionnalité ne sera malheureusement disponible que pour les utilisateurs Américains. L’activation de la fonction devrait avoir lieu dans les prochaines semaines mais PayPal se prépare déjà à l’étendre à davantage de pays dans le courant du premier semestre 2021. À noter, la plate-forme Venmo – qui appartient à PayPal – devrait elle aussi accueillir bientôt les cryptomonnaies -. Affaire à suivre !

Avec l’introduction de cette nouvelle fonctionnalité, et si elle venait effectivement à se démocratiser, voilà qui pourrait sérieusement aider à rendre les cryptomonnaies plus populaires. Si leur existence est en effet aujourd’hui bien actée, les monnaies numériques restent encore assez délicates à utiliser pour les paiements du quotidien.