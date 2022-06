PayPal dévoile une fonctionnalité crypto très attendue

PayPal annonce une fonctionnalité très attendue pour les cryptos, une fonctionnalité qui offrira davantage de flexibilité aux utilisateurs.

PayPal continue de préparer son offre crypto et va désormais permettre aux utilisateurs de déplacer leurs actifs numériques vers d’autres wallets et exchanges. Une fonctionnalité importante qui offrira aux clients davantage de flexibilité lors de l’envoi de crypto-monnaies à leurs proches et amis.

Bien que PayPal permette aux utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni d’acheter et de vendre des cryptos depuis quelque temps, la plate-forme est limitée aux Bitcoin, Ether, Litecoin et Bitcoin Cash. Une autre source de frustration pour les utilisateurs était justement le fait de ne pas pouvoir transférer leurs fonds sur des plates-formes concurrentes comme Coinbase et MetaMask.

PayPal a choisi une approche plutôt prudente, et lente, vis-à-vis des cryptos, mais son PDG, Dan Schulman, pense désormais que cette industrie sera cruciale dans les années à venir. Et cette position a été renforcée récemment dans une interview pour Decrypt donnée par le vice-président de PayPal en charge de la blockchain et des crypto, Fernandez da Ponte. Malgré la difficile situation actuelle du marché, il est convaincu qu'”une part substantielle du commerce passera par les monnaies numériques”. Il expliquait aussi que PayPal ne fait pas payer les transactions crypto parce que cela viendrait saper son utilité en tant que méthode de paiement. “Il y a beaucoup de discussions concernant cette période difficile, mais il est important de voir au-delà. La tendance générale [quant à l’adoption mondiale des cryptos] reste intacte.”

Malgré l’effondrement de la valeur du Bitcoin ces derniers mois, des pays prennent leurs dispositions pour légaliser ces monnaies virtuelles. Des marques, notamment dans l’industrie du luxe, permettent à leurs clients de payer via des cryptos, de nombreux fournisseurs de solutions travaillent à simplifier au maximum les processus. Autant de preuves que le monde se prépare aux cryptos. Et cela peu importe la tendance actuelle du marché.