Payday 3 : Starbreeze s’associe avec Koch Media pour l’édition et la distribution

Les braquages en multijoueur de la licence Payday seront de retour en 2023.

Avec plus de 20 ans d’expérience, Koch Media s’est positionné comme un éditeur de premier plan dans le domaine du divertissement. Grâce à sa vaste expérience et à ses réseaux de marketing et de communication à l’échelle mondiale, la filiale du groupe Embracer sera responsable des activités de publication et de marketing de Payday 3 dans le monde entier pendant que le studio suédois Starbreeze s’assurera de son développement afin d’en faire un produit phare dans son catalogue.

Starbreeze enters co-publishing agreement with Koch Media for 2023 PAYDAY 3 launch on PC and consoles. Read more: https://t.co/uNvR17ND5B #PAYDAY3 pic.twitter.com/SEfrMv3PgL — Starbreeze Studios (@StarbreezeAB) March 19, 2021

Payday 3 sera lancé de manière simultanée sur consoles et PC en 2023, avec du contenu et des fonctionnalités supplémentaires prévus bien au-delà de la date de sortie initiale.

Starbreeze finance le développement de Payday 3 grâce à un contrat de 50 millions de dollars signé avec Koch Media

“Nous sommes ravis d’annoncer cet accord exclusif de coédition à long terme de Payday 3 avec Koch Media, qui partage notre passion pour la franchise Payday et le modèle des jeux en tant que service. En plus d’assurer la poursuite du développement, cet accord garantit l’édition mondiale de Payday 3 ainsi que les efforts de marketing tout au long du cycle de vie du jeu. Nous disposons désormais d’une base solide pour un lancement réussi de Payday 3“, a déclaré Tobias Sjogren, PDG par intérim de Starbreeze.

“Nous sommes ravis d’accueillir Starbreeze en tant que nouveau partenaire pour notre activité d’édition mondiale. Payday 3 s’annonce comme un jeu incroyable. D’après ce que nous avons déjà vu, Payday 3 va propulser la franchise vers de nouveaux sommets et ravir les fans de Payday ainsi que les nouveaux joueurs grâce à un gameplay multijoueur innovant“, a déclaré Klemens Kundratitz, PDG de Koch Media.