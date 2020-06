PAX Online : une convention numérique qui regroupe trois salons

La PAX West, la PAX Australia et l'EGX (Eurogamer Expo) vont temporairement fusionner sous le nom de PAX Online.

A cause de la pandémie de coronavirus, de nombreux événements/conventions/salons sont annulés afin de préserver la santé des visiteurs et des employés. Si la PAX East avait échappé à cela en début d’année, la PAX West et la PAX Australia sont désormais concernés, tout comme l’EGX de l’organisateur Gamer Network. Au lieu d’abandonner ces salons appréciés par les américains, les australiens et les britanniques, la PAX Online mettra en avant les trois salons dans une convention numérique : “Plus nous travaillions sur une solution, plus il devenait évident que si nous voulions vraiment accueillir tout le monde à la maison, nous devions supprimer entièrement les barrières physiques et créer simplement la PAX Online. Mais le passage au numérique signifie bien plus qu’un simple changement de lieu, et en transcendant le physique, nous sommes en fait capables de faire plus de PAX que jamais auparavant ! PAX Online va fournir un flux constant de contenu, d’événements, de discussions et de jeux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oh, et avons-nous dit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Nous voulions en fait dire 24 heures sur 24, car nous allons organiser cette fiesta virtuelle pendant neuf jours d’affilée, du 12 au 20 septembre prochain.”

Le programme de la PAX Online

PAX Online sera gratuit et ouvert au public

PAX Online organisera quelques tournois eSport tout au long de la semaine

Trois chaines pour diffuser du contenu non-stop, des panels, des concerts, des démos gratuites et une boutique avec des goodies exclusifs

Diverses annonces concernant de nombreux jeux

Les fans pourront interagir via des salles de chat personnalisées, des systèmes d’agrégation de tournois

“Nous sommes ravis de partager notre nouvelle version de la PAX avec vous. La dernière fois que PAX était une émission de 24 heures, c’était… enfin, en fait, c’était la toute première, il y a presque 16 ans! L’histoire ne se répète pas, mais ça rime. L’histoire ne se répète pas, mais elle rime. Nous avons du pain sur la planche, mais nous espérons que pendant que tout le monde vit sur Internet, nous pourrons peut-être l’aider à se sentir un peu plus chez lui.“