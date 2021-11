Patreon pourrait embrasser les crypto-monnaies très bientôt

Patreon réfléchit à se lancer dans les cryptos, avec des coins de créateurs et/ou des NFT.

Patreon ne permet pas à ses créateurs d’offrir des crypto-monnaies pour leur simple profit, mais cela pourrait changer d’ici quelque temps. TechCrunch rapporte que les cadres de la plate-forme Jack Conte et Julian Gutman ont déclaré durant le dernier sommet de The Information que l’entreprise était en train d’“évaluer” l’utilisation des cryptos, y compris la possibilité d’autoriser les coins de créateurs que les fans peuvent acheter pour montrer leur soutien. Vous pourriez alors investir dans ces créateurs et obtenir des récompenses si le succès est au rendez-vous ou un accès à du contenu spécial réservé aux possesseurs de ces coins.

Patreon réfléchit à se lancer dans les cryptos

Jack Conte n’a pas précisé si Patreon disposait d’une équipe dédiée aux projets crypto mais l’entreprise “y réfléchit” bel et bien. L’entreprise avait déjà discuté de la possibilité d’autoriser les coins de créateurs durant un échange en ligne en septembre dernier, mais le projet a été mis sur la touche lorsque la société a dû gérer l’élévation des standards de Mastercard face au contenu adulte.

Avec des coins de créateurs et/ou des NFT

Julian Gutman ajoutait que Patreon était “intéressé” par l’étude des bénéfices potentiels des NFT et autres technologies liées pour les créateurs qui cherchent à maintenir un vrai business. Les NFT ont clairement fait augmenter la valeur de l’art digital, allant parfois jusqu’à des ventes à plusieurs millions de dollars, mais il y a aussi de nombreuses interrogations quant à la nature spéculative du marché et à l’impact environnemental des technologies basées sur la blockchain.

Il ne serait pas surprenant que Patreon décide d’embrasser les coins, les NFT ou les deux. Patreon s’en est plutôt bien sorti malgré une certaine panique à cause de la pandémie, la plate-forme avait même levé 90 millions de dollars il y a un an. Il ne fait cependant aucun doute que le service souhaite attirer un maximum de créateurs. Une telle initiative sur les crypto pourrait plaire à une part de créateurs qui, actuellement, doit aller voir ailleurs si elle souhaite profiter de ces nouvelles technologies.