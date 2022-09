Patreon licencie 17 % de sa masse salariale

Patreon licencie 80 employés, 17 % de sa masse salariale, une fois encore, à cause de la conjoncture actuelle. Espérons que cela permettra à l'entreprise de traverser ces turbulences.

Patreon, la plateforme qui aide les créateurs à générer davantage de revenus avec leurs créations, a licencié 80 employés, soit environ 17 % de sa masse salariale, dans un climat économique compliqué et face à la peur d’une récession.

Patreon licencie 80 employés, 17 % de sa masse salariale

L’entreprise ferme son bureau de Berlin, lequel accueillait des employés de la vente et du marketing. Patreon va centraliser ces opérations aux États-Unis. Un bureau de Dublin ferme aussi ses portes et Patreon va proposer à neuf ingénieurs la possibilité d’aller travailler aux États-Unis pour regrouper les ressources. Un bureau de Porto, au Portugal, restera ouvert pour le support aux créateurs et utilisateurs européens.

Ces licenciements ont impacté quatre équipes – mise sur le marché, opération, finance et personnes -, expliquait le PDG Jack Conte dans une lettre aux employés. Patreon offrira aux salariés concernés au moins trois mois de salaires et ceux qui vivent aux États-Unis bénéficieront de la couverture santé COBRA jusqu’à la fin de l’année. L’entreprise mettra aussi à leur disposition des ressources pour les aider à trouver un nouvel emploi et leur fera grâce de la période d’un an pour le retrait de leurs stock options.

Une fois encore, à cause de la conjoncture actuelle

La semaine dernière, Patreon avait laissé partir cinq membres de son équipe de sécurité pour des raisons diverses. Jack Conte expliquait qu’il s’agissait “d’une stratégie à long terme pour continuer de répartir les responsabilités de sécurité sur toute notre équipe d’ingénierie, d’apporter de nouvelles zones d’expertise en interne et de continuer nos partenariats avec des experts externes.” Ceci étant dit, il précisait que l’entreprise allait augmenter ses investissements dans la sécurité.

Jack Conte écrivait aussi que ces licenciements font partie d’une restructuration qui verra Patreon investir davantage de ressources dans ses départements produit, ingénierie et design. Cependant, l’entreprise diminue son recrutement et la taille de ses opérations.

Espérons que cela permettra à l’entreprise de traverser ces turbulences

“Je suis plus confiant que jamais dans l’idée que le monde a besoin d’un meilleur système économique pour les gens créatifs, et Patreon continuera d’aider à bâtir ce système pour les créateurs pour les décennies à venir”, expliquait le PDG. “Cependant, la pandémie a introduit une grande volatilité, à commencer par une accélération rapide durant les confinements dus au Covid-19. En réponse, nous avons mis sur pied un plan d’exploitation pour supporter cette grosse croissance, mais alors que le monde a commencé à se remettre de cette pandémie et fait face à un vaste ralentissement économique, ce plan n’est plus la bonne marche à suivre pour Patreon.”

Ce n’est que la dernière vague de licenciements d’une longue liste parmi les entreprises de la tech. Apple, Google, Meta, Peloton, Netflix, Snap, PayPal, Unity et bien d’autres ont tous réduit leur masse salariale et/ou freiné le recrutement ces derniers mois.