Passez au brossage de dents 2.0 avec ces deux offres de rentrée Y-Brush

Le brossage de dents fait partie de ces rituels quotidiens obligatoires. Une bonne santé bucco-dentaire est vitale pour garder la forme et affronter les aléas du quotidien. Pour ce faire, on peut bien sûr utiliser une brosse à dents traditionnelle ou opter pour une brosse à dents électrique, plus moderne et efficace. Depuis quelque temps existe aussi l’option Y-Brush, une brosse à dents d’un nouveau genre. Avec des packs à ne pas rater pour la rentrée.

Y-Brush propose deux offres à ne pas manquer pour la rentrée

Y-Brush offre un brossage des dents automatisé. Au lieu de brosser les dents une par une, Y-Brush brosse toutes les dents d’une même arcade simultanément grâce à sa brosse en forme de Y et les vibrations soniques de ses 35 000 filaments en nylon. Ainsi, au lieu de devoir passer 2 minutes à se brosser les dents, 10 petites secondes suffisent avec Y-Brush. Trois modes de vibration sont disponibles : doux 15 s, normal 10 s, intensif 5 s, selon les besoins. Pour une efficacité encore améliorée ! La batterie dure 3 mois, ce qui vous permet de ne pas avoir besoin de la recharger souvent.

Il aura fallu 4 années de recherche et développement, avec de nombreux dentistes et autres tests in vitro et in vivo pour mettre au point cette brosse à dents. Aujourd’hui, la technologie est brevetée, la fabrication est française et Y-Brush s’apprête à envahir les magasins à la fin de l’année. Disponible en taille adulte ou enfant à partir de 4 ans, c’est une vraie révolution qui s’opérera dans votre bouche. Et vos dents vous diront merci.

Si vous êtes intéressé(e), sachez que Y-Brush propose deux packs très intéressants pour la rentrée, jusqu’au 19 septembre 2021 seulement. Le premier est le pack rentrée, proposé à 99 € contre 139,99 €. Celui-ci contient un manche, une brosse – flexible afin de s’adapter à toutes les mâchoires -, un câble USB de recharge – la batterie dispose d’une autonomie d’environ 3 mois -, un support, un applicateur de dentifrice et un programme d’accompagnement.

La deuxième offre de la rentrée est une nouveauté, un dentifrice à croquer qui vient de sortir, à 19,99 € au lieu de 25 €. Une boîte contient 125 pastilles goût menthe bio, à croquer simplement avant de vous brosser les dents. Comme un dentifrice classique, ces pastilles permettent de diminuer l’attaque acide, agir contre les bactéries, lutter contre la plaque dentaire et donner une haleine fraîche.