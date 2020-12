Pas moins de 159 stations 5G détruites au Royaume-Uni sur fond de conspirationnisme

La 5G représente une innovation majeure en termes de connectivité mobile. Les avantages sont nombreux, c'est évident, mais certains y là un vaste complot.

Comme la 4G avant elle, et peut-être même plus encore, la 5G devrait permettre une vraie révolution dans toute l’industrie mobile. Professionnels comme particuliers ont beaucoup à y gagner. Encore faut-il accepter que les infrastructures mises en place ne servent effectivement qu’à la 5G. Ce que certaines personnes ont du mal à admettre.

159 stations 5G ont été détruites à ce jour au Royaume-Uni

La 5G deviendra à n’en point douter le prochain standard de la connectivité mobile, et c’est quelque chose que de nombreuses personnes dans le monde entier attendent avec impatience. Cela étant dit, dans le même temps, il y a également de nombreuses théories du complot. Des théories laissant entendre que la 5G cause des problèmes de santé, voire que les ondes radio émises par les antennes 5G pourraient transmettre la Covid-19.

Des attaques sur fond de conspirationnisme

Cela a eu pour conséquence la destruction d’un nombre non négligeable de stations 5G. Par des moyens très divers. Et il semblerait que les dégâts soient plus importants que prévu. Selon la British Communications Authority, pas moins de 159 stations 5G auraient ainsi été attaquées dans tout le Royaume-Uni sur fond de conspirationnisme.

L’agence britannique estime que la destruction de ces stations a eu pour conséquence d’entraîner au total pas moins de 170 000 heures d’interruption de service. Non seulement ces stations ont été détruites mais ces théories du complet alimentent aussi tout un tas de scams divers dans lesquels des gens vendent ce qu’ils appellent des clefs USB “anti-5G” censées “protéger” les acheteurs des effets de la 5G.

À ce jour, plusieurs études ont déjà prouvé que la 5G n’est pas dangereuse pour la santé mais, comme toujours, certaines personnes préfèrent croire ce qu’elles veulent. Une bonne nouvelle cependant, il semblerait que le nombre d’attaques de ce genre soit en baisse.