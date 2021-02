Pas d’Overwatch 2 ni de Diablo IV en 2021

Le studio Blizzard est un studio très occupé, entre renouvellements de licences, nouvelles licences et mises à jour de jeux très populaires. Les fans attendent beaucoup notamment d'Overwatch 2 et Diablo IV.

La seule évocation d’un nouvel opus Diablo suffit à mettre en émoi des millions de fans dans le monde entier. Il en va de même, dans une moindre mesure en termes de chiffres, concernant Overwatch. Blizzard Entertainment se sait attendu au tournant. Le studio a à coeur de bien faire. Et cela prend toujours du temps, parfois trop longtemps pour les fans.

Overwatch 2 et Diablo IV pas avant 2022

Durant la BlizzCon 2019, Blizzard annonçait un certain nombre de suites pour certaines de ses franchises. Il s’agissait notamment d’Overwatch 2 et Diablo IV. Cela fait maintenant presque deux ans que ces annonces ont eu lieu, ce qui signifie que l’on devrait pouvoir voir ses jeux arriver bientôt, non ?

Il va falloir prendre son mal en patience

Malheureusement non. En effet, si vous espériez pouvoir profiter de l’un de ces deux opus cette année, vous serez déçu(e) d’apprendre que ce ne sera pas possible. C’est tout du moins ce qu’annonce un tweet de Geof Keighley qui déclare que, durant la présentation des résultats financiers de Blizzard, le studio a déclaré ne pas avoir prévu le lancement de l’un ou l’autre de ces deux titres cette année.

Et dans un sens, cela n’a rien de très surprenant. Blizzard est connu pour prendre son temps avec ses jeux, préférant faire les choses bien plutôt que de sortir un jeu non abouti. Et concernant Diablo IV, il y a aussi Diablo Immortal qui doit encore être lancé. On imagine fort bien que Blizzard souhaitera lancer ce jeu-là avant Diablo IV pour ne pas distraire les joueurs de l’un ou l’autre.

Nul ne sait à ce stade quand ces Overwatch 2 et Diablo IV pourront se laisser apprivoiser mais il ne faut en tous les cas pas espérer cela possible pour 2021. Y aura-t-on droit en 2022 ? Difficile à dire mais c’est désormais la nouvelle date “au plus tôt”. Patience.