Pas d’E3 2022 en physique, un événement virtuel envisagé

L'E3 2022 n'aura pas lieu en physique. Les organisateurs viennent de l'annoncer. Une version en ligne sera-t-elle tout de même organisée ?

Pour les fans de jeux vidéo, l’E3 est un événement annuel que l’on attend avec impatience. Et c’est tout à fait justifié dans la mesure où il s’agit du plus grand événement gaming du monde. De nombreuses entreprises de l’industrie en profitent pour annonce de nouveaux matériels, de nouveaux jeux, des mises à jour sur les titres en développement et bien plus. Le plus souvent, l’événement est organisé en physique, mais ces dernières années, cela n’a pu être possible. Quid de l’édition 2022 ?

L’E3 2022 n’aura pas lieu en physique

Si vous espériez que l’E3 2022 soit différent, dans la mesure où la population vaccinée est toujours plus importante, sachez malheureusement qu’il y a une mauvaise nouvelle. Dans un communiqué transmis à GamesBeat, les organisateurs de l’E3 ont confirmé que l’événement physique de cette année 2022 avait été annulé à cause de la pandémie.

Selon les propres mots des organisateurs, “à cause des risques en cours dus à la Covid-19 et son impact potentiel sur la sécurité des exposants et des participants, l’E3 ne se tiendra pas en physique en 2022. Nous restons extrêmement enthousiastes pour le futur de l’E3 et sommes impatients d’annoncer davantage de détails très bientôt.”

Les organisateurs viennent de l’annoncer

Cette décision vient un peu à contre sens de nombreux autres événements en physique qui sont réorganisés ici ou là, comme le CES 2022 qui se termine aujourd’hui. Les organisateurs de l’E3 avaient annulé l’événement physique en 2022 et déclaraient alors qu’il n’y aurait même pas d’événement en ligne uniquement. Cela avait changé l’année dernière, l’E3 2021 avait pu être organisé totalement en ligne.

Quant à savoir si l’E3 2022 sera tenu en mode virtuel, les organisateurs n’ont pas confirmé explicitement la chose, mais déclaraient qu’ils étaient “enthousiastes face aux possibilités d’un événement en ligne.”