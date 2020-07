Pas de Star Wars : L’Empire contre-attaque en 4K dans les cinémas britanniques

Si le déconfinement est aujourd'hui plutôt bien avancé en France et dans d'autres pays d'Europe, le Royaume-Uni est encore dans une position difficile. Certains cinémas ont tout de même rouvert leurs portes outre-Atlantique.

Alors que les cinémas britanniques commencent timidement à rouvrir leurs portes après le confinement, fans de Star Wars auraient pu avoir droit à un joli petit cadeau. En effet, Disney et Vue avaient annoncé la diffusion dans les salles obscures d’une version 4K de Star Wars, épisode V : L’Empire contre-attaque. Il n’en sera malheureusement rien.

Pas de version 4K de L’Empire contre-attaque dans les cinémas britanniques

L’information était importante dans la mesure où cela aurait été la première fois qu’une version UHD d’un film de la trilogie originale était diffusée au cinéma. Malheureusement, Disney et Vue sont aujourd’hui revenus sur leur annonce. Les cinémas Vue se contenteront de diffuser la version originale en 2K du film, selon Variety. Et ce n’est finalement pas si surprenant dans la mesure où les réouvertures les dates changent encore très souvent. Selon Variety, les distributeurs Vue et Cineworld ont déjà décalé leurs dates de réouverture du 10 au 31 juillet.

Disney et Vue font marche arrière, il faudra se contenter de la version 2K

Il semblerait que la décision fut prise de ne pas proposer cette version 4K après une discussion avec les distributeurs ces dernières semaines. Certes, nombre de fans Britanniques de Star Wars seront déçus mais d’un autre côté, les puristes seront certainement ravis de pouvoir voir la version 2K sur grand écran, telle qu’elle fut proposée en 1980. Pour la version 4K de L’Empire contre-attaque, il faudra se tourner vers Disney+. Et depuis le confort de votre canapé, vous serez aussi bien davantage protégé(e) de ce satané coronavirus.