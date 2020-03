Pas de panique, Google peut gérer l’afflux dans le trafic Internet

En cette période de confinement, celles et ceux qui peuvent encore travailler ainsi que les étudiants doivent le faire depuis chez eux. Les services de streaming sont aussi plus sollicités que jamais. De fait, c'est tout le trafic Internet qui explose...

Avec des milliards de personnes actuellement confinés chez eux, pour travailler, étudier ou à ne pouvoir rien faire, les services Internet sont devenus plus essentiels que jamais. Il y a quelques jours, les services Google ont subi une coupure relativement brève. L’on s’interrogeait alors quant à la capacité de Google et de ses serveurs à gérer cet énorme afflux dans le trafic dû à toutes ces personnes qui restent chez elles pour limiter la propagation du nouveau coronavirus.

Google rassure, son infrastructure n’a rien à craindre de l’afflux de trafic

Pour le vice-Président de l’infrastructure technique de Google, Urs Holzle, les utilisateurs des services Google n’ont rien à craindre. Le géant de Mountain View est tout à fait capable d'”absorber cette charge”. Selon un post de blog écrit par notre homme, “le réseau de Google fait aujourd’hui tourner des produits sur lesquels des utilisateurs dans le monde entier se reposent chaque jour. C’est le cas de YouTube, Search, Maps et Gmail. Il connecte aussi les clients Google Cloud à leurs employés et utilisateurs. Alors que la pandémie de Covid-19 continue de se propager et que de plus en plus de personnes travaillent ou apprennent depuis chez eux, il est tout à fait naturel de se demander si le réseau Google peut gérer cette nouvelle charge. La réponse, aussi courte soit-elle, est oui.”

due aux mesures de confinement prises partout dans le monde

Et Urs Holzle de poursuivre que le réseau de Google a été conçu pour assurer un service optimal même durant les périodes de très forte demande, comme les périodes record du Cyber Monday, des finales de Coupe du Monde, etc. Urs Holzle reconnait aussi qu’il y a actuellement un pic de trafic plus que notable dans certains services comme Hangouts Meet mais rassure une fois encore que ces niveaux de charge sont tout à fait dans les limites de ce que peuvent gérer les nombreux serveurs et l’infrastructure globale du géant américain. Pas de panique donc de vous voir priver des services Google.