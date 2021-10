Pas de blooming sur les nouveaux MacBook Pro

Les nouveaux MacBook Pro ne connaissent (presque) pas le blooming. Une très bonne nouvelle par rapport aux iPad Pro.

Il y a quelque mois, la firme de Cupertino lançait une nouvelle génération d’iPad Pro. Non seulement ces tablettes sont équipées d’une nouvelle puce M1 mais c’est aussi le premier produit Apple à profiter de la technologie d’écran mini LED. Cela étant dit, des utilisateurs ont rapidement découvert que l’utilisation du mini LED pouvait entraîner un fâcheux défaut sur la tablette : l’écran souffre parfois de blooming. Les nouveaux MacBook Pro sont-ils aussi concernés ?

Les nouveaux MacBook Pro ne connaissent (presque) pas le blooming

Le blooming est la conséquence d’un rétroéclairage irrégulier. Il se matérialise par un effet de halo autour des images particulièrement lumineuses et est particulièrement visible lorsque la luminosité est faible. Celles et ceux qui s’inquiétaient que le problème ne touche aussi les nouveaux MacBook Pro peuvent être rassurés, ce ne sera pas le cas. Ou tout du moins, les premiers clients ne semblent pas avoir constaté ce défaut sur l’écran de leur nouvel ordinateur portable.

Une très bonne nouvelle par rapport aux iPad Pro

Si l’on en croit les clients, de plus en plus nombreux, à avoir déjà reçu leur nouveau MacBook Pro 14 ou 16 pouces, il semblerait qu’il n’y ait aucun problème avec l’écran de ces machines et l’effet de blooming que l’on peut retrouver sur certains iPad Pro ne semble pas présent sur les MacBook Pro. Ou tout du moins sont-ils bien plus légers. Certains tests mettent en évidence qu’il existe bel et bien un souci de blooming mais seulement avec des fonds noirs très profonds et des textes blancs extrêmement lumineux. Quoi qu’il en soit, le problème est bien moins important que sur l’iPad Pro.

Nul ne sait à l’heure actuelle ce qu’Apple a bien pu faire pour réduire ainsi cet effet de blooming, pourtant très courant sur toutes les dalles LCD, mais il s’agit là en tous les cas d’une très bonne nouvelle pour celles et ceux qui hésitaient encore à acheter l’une de ces nouvelles machines.