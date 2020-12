Pas d’Apple Car avant 2025 finalement ?

Les rumeurs concernant une Apple Car se font de plus en plus nombreuses ces dernières semaines. Et il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on souvent.

La question ne semble aujourd’hui plus tant de savoir si Apple travaille sur une Apple Car mais plutôt de savoir quand cette voiture sera (enfin) disponible. Cela fait de nombreuses années que les rumeurs évoquent l’existence de ce projet chez la firme de Cupertino. Aujourd’hui, les analystes tentent de déterminer cette fameuse date.

L’Apple Car n’arriverait finalement pas de sitôt

Récemment, nous avons entendu des rumeurs suggérant que la voiture électrique selon Apple pourrait arriver dès 2024. Étant donné que nous sommes déjà presque en 2021, cela signifie que dans 3 ans, ou presque, nous aurions enfin droit à une voiture électrique (probablement) autonome. Cette date de 2024 a même été “confirmée” par plusieurs publications mais l’analyste réputé Ming-Chi Kuo estime que cela pourrait finalement prendre plus longtemps.

Dans un rapport d’iMore, on apprend que Ming-Chi Kuo a transmis une note aux investisseurs. Dans celle-ci, l’analyste très au fait de l’écosystème d’Apple se dit convaincu que les efforts du géant américain en ce qui concerne la voiture électrique ne se matérialiseraient pas avant 2025, au plus tôt. Cela signifie que celles et ceux qui espèreraient voir un véhicule Apple devraient attendre au minimum encore 4 ans, si ce n’est plus.

Pas avant 2027 ou 2028, selon Ming-Chi Kuo

L’analyste pense aussi que les rapports actuels d’un lancement en 2024 sont trop optimistes et que le planning de développement de la voiture est encore très flou. En fait, il se dit que, même si les choses avancent effectivement à un certain rythme, il faudrait peut-être attendre 2027 ou 2028 avant que la voiture ne soit officialisée. Cela fait encore très long à attendre mais dans la mesure où la firme de Cupertino n’a presque aucune expérience dans le développement, et encore moins la fabrication, d’une voiture, ceci est tout à fait compréhensible.

Il est aussi très logique qu’Apple aille dans cette direction. Les voitures électriques ont clairement le vent en poupe, il ne serait donc pas surprenant que le géant américain souhaite être présent sur ce marché. Toujours est-il que, comme dit, il semble y avoir encore énormément de travail. Si Apple Car il devait y avoir, il faudra certainement l’attendre encore de longues années.