Parmi les futures smartwatches Moto, il y aura un “clone” de l’Apple Watch

Les fabricants de matériel électronique se doivent de préparer leurs plannings de lancement bien à l'avance. Ce qui entraîne parfois des fuites indésirables. C'est le cas aujourd'hui chez Motorola.

Les fabricants de produits électroniques, quels qu’ils soient, se doivent de préparer soigneusement leurs plannings, notamment en ce qui concerne les lancements dans la mesure où ces événements nécessitent la coordination de nombreux services. Ces plannings sont souvent préparés longtemps à l’avance. Ce qui peut avoir de fâcheuses conséquences. Comme Motorola aujourd’hui qui voit son planning des huit prochains mois fuiter.

De nouvelles smartwatches Moto à venir

Les smartwatches Moto préparent leur grand retour et elles ne feront cette fois pas appel à une quelconque nostalgie des Moto 360. Comme WatchSmarty et 9to5Google l’ont remarqué, une présentation de CE Brands (qui dirige eBuyNow) a notamment révélé le lancement dans le courant de cette année 2021 de trois nouveaux modèles de montres connectées Moto. Parmi elles, un modèle qui semble descendre directement de la Moto 360.

dont une au format rectangulaire, façon Apple Watch

Le premier modèle, qui est actuellement prévu pour le mois de juin, s’inspire de la Moto G. Le seul slide qui a fuité ne révèle aucune spécification de ces appareils mais cette Moto G pourrait faire un appareil parfait pour l’entrée de gamme, avec un cadran circulaire, simple, sans couronne rotative. Les choses deviennent plus intéressantes en juillet. Outre un modèle circulaire plus évolué façon One, une Moto Watch pourrait passer au format rectangulaire – non sans rappeler la très populaire Apple Watch -, marquant là une vraie séparation avec les habitudes de la marque -.

Tous ces appareils devraient fonctionner sous Wear OS et devraient disposer des récentes puces mises sur le marché comme la Snapdragon Wear 4100 dans la mesure où CE Brands et eBuyNow vantent leur partenariat avec Qualcomm sur des “appareils wearables premium”.

Ces nouvelles smartwatches Moto pourraient ne pas répondre aux attentes des consommateurs. Mais si cela devait être le cas, voilà qui viendrait offrir une concurrence plus sérieuse aux fabricants de montres sous Wear OS comme Mobvoi (TicWatch) et Fossil. Le marché des smartwatches Wear OS est encore relativement minime par rapport à ce qu’Apple et Samsung offrent actuellement, cela offre de belles opportunités aux nouveaux arrivants.