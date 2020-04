Parks and Recreation : l’épisode spécial a été tourné avec un iPhone

Parks and Recreation est une série culte pour bon nombre de fans de ce genre de divertissement. Aujourd'hui, un épisode très spécial réunissant le casting original vient d'être tourné, en pleine période de distanciation sociale, avec un iPhone.

Il y a encore une petite dizaine d’années, il était impensable de pouvoir tourner un film ou une série TV avec un simple smartphone. Aujourd’hui, cependant, nos smartphones sont extrêmement performants, surtout en ce qui concerne la partie photo. Nos appareils sont capables de prendre des photos et vidéos d’une qualité bluffante, ce qui les rend tout à fait aptes y compris dans le milieu du cinéma. Les exemples ne manquent d’ailleurs pas. Et en voici un nouveau avec Parks and Recreation.

L’épisode spécial de Parks and Recreation a été tourné avec des iPhone

Si vous ne connaissez pas la série Parks and Recreation, allez-y les yeux fermés. C’est culte ! Dans une interview donnée à Variety, le cocréateur de la série Mike Schur révèle que l’épisode spécial qui a réuni le casting original a été tourné avec un iPhone et que les réunions se faisaient sur Zoom. Étant donné le contexte de crise sanitaire et les mesures de distanciation sociale en place, il était impensable de réunir les acteurs et l’équipe de tournage sur un plateau. Mike Schu n’est pas le premier à utiliser ce genre d’équipement pour produire du divertissement. Conan O’Brien notamment utilise ce genre de configuration pour continuer son show sur TBS pendant cette période difficile.

et toutes les instructions étaient données via Zoom

Pour pouvoir mener à bien le projet, chaque acteur a reçu un pack comprenant un iPhone, un trépied, une source de lumière et un micro. Les comédiens prenaient alors leurs instructions via Zoom pour ajuster le cadrage notamment et pouvoir filmer les différentes scènes. Et tout ceci n’a pris que 4 petits jours. Si l’opération a pu être menée à bien, Mike Schur n’est pas nécessairement convaincu qu’il s’agit là de l’avenir du tournage des séries TV : “Pour moi, ce n’est pas comme cela que la TV doit être faite. Cela a nécessité énormément de bonne volonté, de volontariat, de collaboration, d’envie de bien faire de la part des ingénieurs son, des éditeurs, superviseurs et de toute sorte de personnes. Parce que c’est le résultat d’une collecte de fonds et parce que c’était vraiment cool de réunir tout le casting.”