Paris Games Week : l’édition 2022 du salon du jeu vidéo parisien est datée

Du 2 au 6 novembre prochain, la ville lumière vibrera de nouveau au rythme du jeu vidéo avec la Paris Games Week 2022.

Après trois ans d’absence, la Paris Games Week va faire son retour pour une édition 2022 placée sous le signe des retrouvailles au parc des expositions de la porte de Versailles. La billetterie ouvrira dès le 15 juin prochain sur le site officiel de l’événement festif et familial où tous les passionnés se réunissent dans une ambiance chaleureuse pour le plaisir de jouer ensemble.

Restez jusqu’à la fin de la vidéo, on a une petite surprise pour vous… 😉 pic.twitter.com/VarvpOaP4I — Paris Games Week (@ParisGamesWeek) April 13, 2022

“Le jeu vidéo français va retrouver sa fête. Quelle joie immense de pouvoir nous réunir à nouveau ! Nous allons offrir à toutes nos communautés de joueuses et de joueurs si engagées, cet événement de référence qu’elles ont contribué à façonner depuis plus de 10 ans et qui a tant manqué. Nous avons mis à profit ces deux dernières années pour concevoir cette édition ; des retrouvailles qui s’annoncent inoubliables“, déclare Nicolas Vignolles, délégué général du Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL).