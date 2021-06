Paris Games Week : l’édition 2021 du salon du jeu vidéo parisien est annulée

Le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) annule la Paris Games Week 2021 et donne rendez-vous au second semestre de l'année prochaine.

Tout comme l’année dernière, la Paris Games Week n’aura finalement toujours pas lieu au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à cause de la pandémie de COVID-19, et ce malgré les campagnes de vaccination qui se multiplient. Après avoir manqué la mise en avant des consoles next-gen de Sony et Microsoft, le plus grand salon français dédié aux jeux vidéo ne permettra pas d’essayer les dernières nouveautés de la PS5 ainsi que des Xbox Series X et Xbox Series S. Néanmoins, 2022 devrait enfin amener une vague de positivisme à l’événement du SELL.

Annulation de la Paris Games Week 2021

Les organisateurs de l’édition 2021 de la PGW s’expriment sur cette nouvelle annulation : “Il y a un an, nous prenions la difficile décision d’annuler la Paris Games Week qui fêtait son 10ème anniversaire. Depuis, nous avons travaillé avec nos partenaires sans relâche pour vous préparer une magnifique édition 2021. Notre ambition est de nous retrouver et célébrer ensemble notre passion du jeu vidéo. Nous avons étudié tous les dispositifs possibles dans l’espoir de pouvoir vous offrir la plus belle des fêtes. De très nombreux événements reprennent depuis quelques semaines, ce qui constitue un mouvement très positif. Toutefois, la PGW est avant tout une immense fête et un événement physique unique. Depuis sa création, la Paris Games Week est un grand rassemblement festif qui se construit autour de toutes les communautés du jeu vidéo pour célébrer une même passion. Cette célébration réunit chaque année des centaines de milliers de passionnés autour des acteurs de l’industrie pendant plusieurs jours : nous ne concevons pas de proposer une expérience réduite ou dégradée. Malgré notre envie et notre engagement, nous devons prendre la difficile décision d’annuler l’édition 2021 de la Paris Games Week. Le contexte incertain ne nous permet pas d’organiser une édition à la hauteur de nos ambitions et des attentes des joueuses et des joueurs. C’est ce même esprit de responsabilité et d’exigence qui conduit les grands acteurs du jeu vidéo à être contraints d’annuler leur participation à une édition physique en 2021. La passion du jeu vidéo occupe une place importante dans la vie des Françaises et des Français. A la fois loisir populaire et vecteur de lien social, le jeu vidéo a permis à bon nombre d’entre nous de rester connectés à nos proches malgré le contexte sanitaire, mais également de continuer d’apprendre, de découvrir, de s’amuser et de s’évader. Le regard porté sur le jeu vidéo a changé et la Paris Games Week restera ce grand rendez-vous qui réunit tous les passionnés autour de la richesse de ce secteur.”