Parasite Eve : Yoshinori Kitase estime que la licence ne doit pas être oubliée

Le producteur du remake de Final Fantasy 7 espère que Parasite Eve fera son retour sur PS5.

En pleine promotion pour Final Fantasy 7 Remake, Yoshinori Kitase s’est récemment vu questionner par le lutteur Kenny Omega (ancienne vedette de la New Japan Pro-Wrestling et gamer invétéré) sur de nombreux sujets, dont Parasite Eve. Mise de côté depuis la sortie du spin-off The 3rd Birthday sur PSP, soit une dizaine d’années, l’adaptation vidéoludique (un hybride entre JRPG et survival horror) du roman éponyme de l’écrivain japonais Hideaki Sena devait revenir sur PS3, mais Square Enix n’a jamais rendu cela possible pour une raison inconnue, et ce malgré un renouvellement de la marque.

Yoshinori Kitase aime profondément la licence et souhaite qu’elle puisse refaire surface : “Il est vrai que pour The 3rd Birthday, j’ai travaillé sur la version PSP. Les personnages sont vraiment riches et profonds, surtout Aya Brea. Malheureusement, je n’ai pas connaissance d’un projet pour le moment, mais ce serait du gâchis de ne pas utiliser ces personnages“. Et si Parasite Eve faisait son retour sur PS5 avec un remake de la même qualité que celui de FF7 ou encore Resident Evil chez Capcom ? A moins qu’une suite soit privilégiée par les équipes de l’éditeur japonais.

Le FPS, un genre qu’affectionne Yoshinori Kitase

S’il est connu pour avoir principalement travaillé sur des jeux de rôle, Kitase-san aime jouer à Playerunknown’s Battlegrounds et Apex Legends avec ses fils. En revanche, il n’aime pas Fortnite d’Epic Games. Il joue également à de nombreux FPS, sans doute pour cela qu’il a souhaité travailler sur un opus de Parasite Eve orienté sur le tir.