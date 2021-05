Paramount+ recrute Kiefer Sutherland pour une nouvelle série d’espionnage

Le comédien canadien d'origine écossaise Kiefer Sutherland sera la vedette d'une nouvelle série télévisée pour la plateforme Paramount+.

Décrite comme un thriller paranoïaque et composée de huit épisodes, la série de Paramount+ mettra en scène un agent d’espionnage privé, James Weir, qui se retrouve au cœur d’une bataille pour la préservation de la démocratie dans un monde en proie à la désinformation, à la manipulation comportementale, à l’État de surveillance et aux intérêts qui contrôlent ces pouvoirs extraordinaires. Les réalisateurs et scénaristes John Requa (Back in the Game, Focus, Jungle Cruise), Glenn Ficarra (Bad News Bears, This Is Us, I Love You Phillip Morris), Suzan Bymel (House Rules, The Lifeboat, Grounded) et Charlie Gogolak (The Sinner, Next, Patriot) se chargeront de produire ce show sans nom pour le moment.

Kiefer Sutherland To Star In Spy Drama Series For Paramount+ From John Requa & Glenn Ficarra https://t.co/ofwXUag5LP — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 11, 2021

Un nouveau projet sur le petit écran pour Kiefer Sutherland

“J’admire depuis longtemps l’œuvre unique de John Requa et Glenn Ficarra, et je suis ravi de travailler sur ce nouveau projet passionnant avec eux“, a déclaré Kiefer Sutherland, l’ancienne star de 24 Heures chrono et Designated Survivor. “Retrouver David Nevins rend ce projet encore plus spécial. J’ai hâte de vous voir tous avec cette série en 2022“. Julie McNamara, vice-présidente exécutive et responsable de la programmation chez Paramount+, ajoute : “Kiefer et les drames puissants et palpitants vont de pair. Nous sommes ravis de l’avoir à la barre avec les maîtres conteurs John Requa et Glenn Ficarra, qui nous emmènent dans une aventure très personnelle pour découvrir la vérité. Nous sommes impatients de faire découvrir au public la dernière nouveauté de notre service, alors que nous continuons à développer notre gamme de séries originales.“