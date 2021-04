Parallels étoffe la listes des appareils Chrome OS compatibles

Chrome OS est un système d'exploitation très intéressant à bien des regards. D'autant qu'il est même possible d'utiliser des machines virtuelles via Parallels.

Chrome OS est un système d’exploitation très jeune par rapport aux Windows et autres macOS, mais il faut reconnaître que Google fait du très bon travail. Aujourd’hui, Chrome OS est une solution tout à fait acceptable pour bon nombre d’usages. Avec Parallels Desktop, on peut même faire tourner des applications Windows. Et aujourd’hui, l’éditeur vient augmenter le nombre d’appareils compatibles.

Parallels Desktop étoffe la liste des appareils Chrome OS compatibles

Les appareils Chrome OS, comme les Chromebook, sont des machines très abordables et parfaites pour réaliser des tâches courantes assez simples, comme surfer sur le web, faire de la bureautique, regarder des vidéos, etc. Et si vous avez besoin d’un ordinateur pour exécuter les logiciels qui ne sont pas disponibles sur Chrome OS ? Comme un logiciel uniquement disponible sur Windows, par exemple ? Parallels a récemment mis à jour la liste des appareils Chrome OS compatibles.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Parallels est un logiciel qui permet de faire tourner un autre système d’exploitation sur votre ordinateur. Il devient ainsi possible d’exécuter Windows sur un ordinateur Mac ou sur une machine Chrome OS. Et bien que Parallels supporte déjà Chrome OS depuis quelque temps, l’opération n’était pas possible avec beaucoup d’appareils Chrome OS.

Avec cette nouvelle mise à jour, les développeurs ont ajouté un grand nombre de machines sous Chrome OS, notamment celles qui utilisent des processeurs AMD Ryzen 5 et Ryzen 7. Sont aussi pris en charge davantage de Chromebook et Chromebox dotés d’une puce Intel.

Et prend aussi mieux en charge la caméra et le micro

Outre cet ajout massif d’appareils compatibles, la mise à jour qui nous intéresse aujourd’hui apporte une prise en charge étendue à des éléments comme la caméra ou le microphone. Selon le communiqué de Google, “nous sommes heureux d’annoncer que Parallels Desktop pour Chrome OS prend désormais en charge la caméra et le microphone. Cela permet d’assurer que les utilisateurs puissent accéder à des produits comme la version Windows de Microsoft Teams ou Skype. De plus, Parallels Desktop pour Chrome OS prend désormais en charge les appareils USB, comme les clefs USB et autres hubs USB.”

Si vous souhaitez savoir si votre appareil Chrome OS est compatible avec la dernière version en date de Parallels, vous pouvez vérifier sur la page dédiée sur le site de Google.