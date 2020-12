Parallels Desktop : une version Preview disponible pour les Apple Mac avec puce M1

Le lancement d'un nouveau processeur n'est pas une mince affaire. Il faut prévoir la compatibilité logicielle si l'on veut que la puce soit rapidement adoptée. Ce qu'a fait Apple avec sa puce Apple Silicon M1.

L’on savait depuis longtemps qu’Apple travaillait sur un processeur maison, une puce basée sur l’architecture ARM pour ne plus être si dépendant d’Intel. Les premiers modèles avec une telle puce furent officialisés il y a peu. Se posait alors logiquement la question de la compatibilité des logiciels. Apple apportait une première réponse avec son outil de traduction Rosetta 2. Mais rien ne vaut évidemment une prise en charge native de cette nouvelle puce M1. Un travail déjà bien avancé pour Parallels Desktop.

Parallels Desktop disponible en preview pour les Apple Mac M1

Peu après l’annonce d’Apple concernant ses premiers Mac M1, Parallels annonçait à son tour travailler sur une version compatible M1 de son logiciel phare, Parallels Desktop. La bonne nouvelle, c’est que Parallels informe aujourd’hui les utilisateurs que la dernière version de son application est compatible avec les puces M1. Cette version est accessible via le Mac Technical Preview Program.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le programme Technical Preview permet de tester les versions bêta, autrement dit de découvrir les versions avant leur sortie officielle et de fournir aux développeurs du logiciel de potentiels rapports de bugs. Il ne s’agit pas vraiment là de versions à utiliser au quotidien, dans la mesure où des bugs sont souvent présents, mais ces versions sont suffisamment stables pour être proposées à un certain public.

Mais Windows reste à l’écart, à cause de Microsoft

Cela étant dit, il conviendra de noter que bien que Parallels Desktop soit ici effectivement compatible avec la puce M1, ses fonctionnalités restent encore quelque peu limitées. Ceci parce que pour la plupart, les utilisateurs Mac utilisent Parallels Desktop pour faire tourner Windows. Malheureusement, cette version M1 de Parallels ne supporte actuellement que les systèmes d’exploitation basés sur ARM.

Et à l’heure actuelle, Microsoft n’a pas de version officielle de Windows pour les puces ARM que les utilisateurs peuvent acheter séparément. Cela signifie que, même si Parallels est effectivement fonctionnel sur un Mac M1, vous ne pourrez pas faire tourner Windows dessus tant que Microsoft ne se sera pas décidé à vendre des versions de Windows pour ARM ou tant que vous ne ferez pas partie du programme Windows Insider – Par ici pour en faire la demande – pour accéder à la preview disponible.