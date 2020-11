Pandora rejoint la liste des services de streaming musical pris en charge par les Apple HomePod

Les enceintes connectées intelligentes qui trônent dans nos maisons servent souvent pour diffuser de la musique. Encore faut-il que notre plate-forme de streaming de prédilection soit prise en charge. En voici une nouvelle pour les Apple HomePod.

Dans la mesure où les enceintes connectées HomePod sont des produits Apple, il n’est pas surprenant qu’elles ne fonctionnent qu’avec des services Apple comme Apple Music. Cela étant dit, si vous n’êtes pas abonné(e) à Apple Music, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que les possesseurs de HomePod et HomePod mini peuvent désormais diffuser leur musique depuis Pandora directement sur le HomePod.

Pandora désormais totalement intégré à l’Apple HomePod

Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de mettre à jour l’application Pandora, de la connecter au HomePod, d’accorder les autorisations nécessaires et le tour est joué. Normalement. Une fois cette configuration effectuée, les utilisateurs pourront demander à Siri de jouer de la musique depuis Pandora via l’enceinte HomePod. Cela fait aussi de Pandora le premier service de streaming musical tiers à être ainsi intégré au HomePod.

Pour profiter pleinement de sa musique sur les enceintes connectées d’Apple

Jusqu’à présent, il était tout à fait possible de diffuser de la musique sur un HomePod depuis un service tiers mais il fallait passer par AirPlay. Il était impossible de diffuser en direct comme c’est désormais le cas. Ce changement n’est pas des plus impactants, on vous l’accorde, a fortiori quand on a aujourd’hui l’habitude de diffuser via Bluetooth, par exemple, mais cette intégration direction étend désormais les possibilités du HomePod. Ou tout du moins cette nouveauté vient-elle offrir une option supplémentaire aux utilisateurs qui auraient choisi de ne pas souscrire à tous les services Apple.

Difficile aussi de savoir si la firme de Cupertino a l’intention d’ajouter d’autres services de streaming musical à cette liste mais étant donné que les relations entre Apple et Spotify ne sont pas franchement au beau fixe ces derniers temps, les abonnés Spotify ne devraient pas attendre quoi que ce soit de ce côté-là avant un moment. Peut-être verra-t-on cependant d’autres services arriver (Deezer ?).