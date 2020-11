Panasonic a fabriqué un aspirateur pour récupérer les AirPods piégés sur les rails

Nos appareils électroniques sont aujourd'hui très perfectionnés, très onéreux parfois. Et certains peuvent être très petits. Donc relativement faciles à égarer. La facture peut rapidement devenir salée. À moins que...

Perdre un écouteur sans fil sur les rails du métro ou du train est devenu aujourd’hui très fréquent de par la popularité des écouteurs sans fil. Cela peut aussi être une mésaventure très coûteuse pour les malheureuses victimes. Panasonic pourrait avoir mis au point la parfaite solution pour les récupérer. En collaboration avec l’entreprise ferroviaire japonaise JR East, la marque a conçu un aspirateur sans fil très particulier capable de récupérer facilement et rapidement un ou deux écouteurs sans fil.

Panasonic met au point un aspirateur un peu particulier

Comme le media japonais JiJi le fait justement remarquer, les autorités du rail utilisent d’ordinaire une pince mécanique pour récupérer les objets perdus sur les rails, comme des chaussures ou d’autres plus ou moins grands. Cependant, les écouteurs sans fil sont trop petits. Ils peuvent venir se glisser entre les éléments même des rails, devenant alors quasiment impossibles à attraper, comme on peut le voir dans la photo ci-dessus à droite.

pour récupérer les écouteurs tombés sur les rails

L’aspirateur de Panasonic permet de contourner le problème grâce à ses petits tubes de la taille d’un doigt humain qui viennent aspirer les écouteurs via leurs embouts creux. Le système va alors les tenir ainsi aspirés sans jamais les envoyer dans le réservoir de l’aspirateur. Il suffit alors de remonter le tuyau de l’aspirateur pour récupérer alors les si précieux écouteurs.

Selon JR East, il y a eu pas moins de 950 incidents d’écouteurs tombés sur les rails dans quelque 78 gares, et ce seulement entre juillet et septembre dernier. Les écouteurs ne peuvent être récupérés qu’à le passage du dernier train de la journée, une tâche extrêmement “pesante” selon les employés responsables de ces opérations. Et le problème ne se limite évidemment pas au Japon, il est très fréquent aux États-Unis, à New York City, notamment. “Ça arrive tout le temps”, expliquait récemment un employé de New York MTA au NY Post : “Rien que la semaine dernière, il a fallu que j’empêche un homme de descendre sur les rails pour le récupérer.”