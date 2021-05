Pam & Tommy : un biopic sur la sulfureuse sextape de Pamela Anderson avec Tommy Lee

La série télévisée Pam & Tommy n'a pas encore de date de sortie pour le moment.

Écrite et produite par Rob Siegel (Big Fan, The Wrestler, The Founder) et DV DeVincentis (American Crime Story, Dead Last, High Fidelity, Lady Vegas), la série télévisée Pam & Tommy de la plateforme Hulu va se focaliser sur la sortie de la toute première vidéo virale de l’histoire, à savoir la sextape de Pamela Anderson, icône du magazine de charme Playboy ainsi que vedette d’Alerte à Malibu à ce moment-là, et Tommy Lee, le batteur du groupe de glam metal américain Mötley Crüe.

My co-stars, Sebastian and Lily, are a lot cooler than I am. #PamandTommy pic.twitter.com/r8YWh1eBuJ — Seth Rogen (@Sethrogen) May 7, 2021

Lily James (Cinderella, Pride and Prejudice and Zombies, Rare Beasts) et Sebastian Stan (The Martian, Destroyer, The Brutalist) incarneront Pamela Anderson et Tommy Lee. Seth Rogen aura le rôle de l’homme qui a volé la cassette, qui n’est autre que Nick Offerman. Le casting comprend également Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese et Mozhan Marnò. Craig Gillespie s’occupe de la réalisation, tandis que Siegel et DeVincentis sont producteurs exécutifs avec Point Grey (Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver et Alex McAtee), Annapurna (Megan Ellison, Sue Naegle et Ali Krug), Chip Vucelich, Sarah Gubbins, Dave Franco et Dylan Sellers.

Le biopic Pam & Tommy va raconter toute l’histoire derrière la sextape

Si la cassette de la sextape jouera un rôle majeur dans la série, l’histoire se concentrera également sur la relation entre Pamela Anderson et Tommy Lee depuis leur histoire d’amour éclair. La fuite de la cassette VHS s’est transformée en un véritable conflit juridique, Anderson poursuivant la société de distribution vidéo Internet Entertainment Group. Finalement, les Lee ont conclu un accord confidentiel avec IEG. Par la suite, la société a recommencé à mettre la cassette à la disposition des abonnés de ses sites Web, ce qui a eu pour effet de tripler le trafic normal.