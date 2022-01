Pagan : Contrôle, le deuxième DLC de Far Cry 6

Ubisoft fait revenir le méchant Pagan Min.

Après Michael Mando avec Vaas Montenegro, c’est désormais au tour du comédien de doublage américain Troy Baker de reprendre le rôle de Pagan dans une toute nouvelle expérience die and retry inspirée du genre roguelite : “Mêlant action intense et narration, il offre aux joueurs une occasion unique de mieux comprendre le passé du chef d’État du Kyrat qui se confrontera à des visages familiers pour tenter de se libérer de sa culpabilité et de ses regrets.”

Dive into the twisted mind of Pagan Min. The new Pagan: Control DLC is coming January 11. pic.twitter.com/2hIr1xoPkc — Far Cry 6 (@FarCrygame) January 5, 2022

Le DLC Pagan : Contrôle de Far Cry 6 est disponible dès aujourd’hui sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna, Ubisoft+ ainsi que sur PC en exclusivité sur l’Epic Games Store.