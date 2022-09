Pacific Drive, un road-lite mêlant conduite et survie

Ironwood Studios dévoile Pacific Drive.

En développement depuis trois ans, Pacific Drive se présente comme un jeu de survie et de conduite à la première personne. La voiture des joueurs est leur seul compagnon alors qu’ils naviguent dans une réimagination surréaliste et pleine d’anomalies du Pacific Northwest (la nouvelle vitrine des technologies d’avenir du gouvernement américain dans les années 1950). Chaque excursion dans la nature apporte des défis uniques et étranges, tandis que les joueurs restaurent et améliorent leur voiture dans un garage abandonné qui leur sert de base. Avec la voiture comme bouée de sauvetage, ils découvriront un mystère oublié depuis longtemps alors qu’ils se dirigent vers le cœur de la Zone d’exclusion Olympique.

Pacific Drive sortira en 2023 sur PS5 et PC. La première production vidéoludique du studio indépendant américain Ironwood Studios sera traduite en anglais, espagnol, allemand, français, russe, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel et coréen.

Blake Dove, responsable de la communication et du marketing chez Ironwood Studios, a déclaré :

Depuis sa création en 2019, Ironwood Studios travaille d’arrache-pied sur Pacific Drive et nous sommes extrêmement fiers de collaborer avec PlayStation pour donner vie à ce projet. Notre équipe adore façonner des décors surréalistes et y intégrer des mécaniques complexes permettant aux joueurs de vivre des expériences uniques et inattendues. Nous avons un faible pour les légendes urbaines et les forêts du Nord-Ouest Pacifique, deux choses dont la Zone d’exclusion Olympique regorge. Et ce n’est pas pour rien qu’aucun d’entre nous ne dirait non à un bon vieux road trip ! À mesure que vous prendrez vos marques dans ce qui reste de la zone, vous découvrirez que les lieux ne sont pas aussi abandonnés qu’ils le paraissent ; et que certaines des histoires et des légendes poussiéreuses qui peuplent la zone sont encore bien vivaces. Ne quittez pas la route des yeux car la forêt est vaste et dense… Elle n’est pas aussi déserte qu’il y paraît.