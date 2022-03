Pac-Man Museum+, une compilation arcade dédiée à la boule jaune

Des jeux de labyrinthe originaux, des jeux de puzzle et des jeux de plateforme seront jouables dans la compilation Pac-Man Museum+.

La version améliorée de Pac-Man Museum (sorti en 2014 sur PS3 et Xbox 360) proposera plus d’une dizaine de jeux mettant en scène la célèbre mascotte de l’éditeur japonais Bandai Namco, dont Pac-Man, Super Pac-Man, Pac & Pal, Pac-Land, Pac-Mania, Pac-Attack, Pac-in-Time, Pac-Man Arrangement Arcade Ver., Pac-Man Arrangement CS Ver., Pac-Man Championship Edition, Pac Motos, Pac ‘n Roll Remix, Pac-Man Battle Royale et Pac-Man 256, ainsi des jetons à utiliser dans une salle arcade totalement customisable, des décorations, des fonds d’écran, un juke box et bien d’autres surprises dans la thématique rétrogaming.

Un trailer pour Pac-Man Museum+

Pac-Man Museum+ sortira le 27 mai prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Il sera jouable dès son lancement via le Xbox Game Pass.