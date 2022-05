Pac-Man : le héros des bornes d’arcade fête ses 42 ans

En mai 1980, le très populaire Pac-Man a été présenté au monde et a immédiatement engendré un phénomène culturel qui se poursuit encore maintenant. Les joueurs se sont amusés avec la boule jaune dans les salles d’arcade pendant des années avant de la retrouver sur diverses consoles, téléphones portables et autres plateformes vidéoludiques. Créé par Toru Iwatani, Pac-Man souffle désormais ses 42 bougies.

I know what you’re wondering: the secret to looking so good at 42 is chasing ghosts and chomping power pellets! 😜 Let’s keep this party going like it’s 1980! #PACMANBirthday pic.twitter.com/FPXHrCHYw8

