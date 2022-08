Overwatch : les loot boxes disparaîtront à partir du 30 août prochain

Blizzard a décidé de faire disparaître les loot boxes dans Overwatch. Celles-ci disparaîtront à partir du 30 août. Il n'y en aura pas non plus dans Overwatch 2.

Tout n’est pas nécessairement bon dans le jeu vidéo, ou tout du moins, tout n’est pas nécessairement accepté ou acceptable. Certaines controverses sont encore vives. L’une d’entre elles, qui revient assez souvent ces derniers temps, concernent les loot boxes, ces fameux objets que l’on peut acheter avec de l’argent réel et qui donnent aux joueurs un contenu aléatoire. Le studio Blizzard a pris une décision assez radicale concernant ces dernières dans son jeu Overwatch.

Blizzard Entertainement a en effet décidé de cesser de vendre des loot boxes dans Overwatch. Cela sera effectif à partir du 30 août prochain. Le studio a annoncé la nouvelle dans un post sur son blog. La date coïncide avec la fin de l’événement Anniversary Remix Vol. 3 qui avait démarré il y a peu. Blizzard précise par ailleurs que les joueurs auront toujours la possibilité de gagner des loot boxes (gratuitement, donc) après cette date. De plus, le jeu ouvrira automatiquement toutes les éventuelles loot boxes dans l’inventaire des joueurs avant le lancement de Overwatch 2 le 4 octobre. Avec ce nouveau jeu qui est censé remplacer Overwatch à un moment donné, cela permettra de garantir que les joueurs ne perdent pas d’éventuels skins et autres items cosmétiques avant de passer au dernier opus en date.

En juin dernier, Blizzard annonçait que Overwatch 2 abandonnerait totalement les loot boxes à la faveur d’un système de battle pass saisonnier et d’un magasin en jeu “mis à jour constamment”. Cette décision survient après que le studio a déclaré qu’il ne proposerait pas Diablo Immortal en Belgique et aux Pays-Bas à cause de lois en place dans ces deux pays interdisant ce genre de monétisation dans les jeux vidéo.

Les loot boxes sont très controversées depuis plusieurs années maintenant. Certains pays ont pris des mesures fortes, les apparentant à des jeux d’argent purs et simples. Les studios sont dans une position délicate. La décision de Blizzard sur Overwatch et Overwatch 2 n’est pas si mauvaise que cela.