Overwatch : le cross-play est enfin disponible

Le jeu Overwatch de Blizzard permet enfin de jouer en cross-play. Ceci étant dit, la fonctionnalité est limitée à certains modes de jeu.

Les jeux vidéo ont beaucoup évolué ces dernières années, le multijoueur prenant notamment une part plus importante. Et pour rassembler encore davantage les joueurs, on peut parfois profiter du cross-play, fonctionnalité qui permet de jouer à plusieurs au même jeu via des plates-formes différentes. C’est ce que propose désormais le jeu de Blizzard Overwatch.

Le cross-play enfin disponible sur Overwatch

Overwatch est la dernière grosse licence en date du studio Blizzard. Le titre est disponible sur diverses plates-formes, PC et consoles, mais les joueurs ne pouvaient pas, jusqu’à présent, jouer ensemble. Ceci étant dit, si vous suivez l’actualité, vous vous souvenez peut-être que, il y a quelques semaines, Blizzard annoncer l’arrivée prochaine du cross-play. C’est aujourd’hui chose faite avec la dernière mise à jour en date.

Selon les notes de publication, “le cross-play est là, permettant aux joueurs de différentes plates-formes de se retrouver et de jouer ensemble à Overwatch ! Tous les joueurs console doivent se créer un compte Battle.net et le lier au compte de leur console.” Cela signifie que les joueurs console qui n’ont pas encore de compte Battle.net doivent en créer un pour pouvoir jouer avec leurs amis sur PC.

Mais limité à certains modes de jeu

Et même si vous n’avez pas l’intention de profiter du cross-play, Blizzard explique que les joueurs console auront toujours besoin de créer un compte. Qui plus est, gardez aussi à l’esprit que le cross-play n’est pas disponible pour tous les modes de jeu. Pour être plus précis, seuls les Partie Rapide, Arcade et Partie Personnalisée y ont droit.

Selon le communiqué de Blizzard, le mode compétitif, quant à lui, maintiendra toujours les joueurs séparés selon leur plate-forme. Autrement dit, les joueurs console ne pourront affronter que d’autres joueurs console. De même pour les joueurs PC. Ceci pour maintenir une certaine équité dans la mesure où les périphériques de jeu sont différents. Certains arguant que le combo clavier/souris est plus précis et donnerait un avantage aux joueurs PC.