Overwatch : le cowboy Jesse McCree est renommé en Cole Cassidy

Cole Cassidy, le nouveau nom de Jesse McCree dans Overwatch.

Véritable hommage à Butch Cassidy, célèbre pilleur de banques et de trains du gang Wild Bunch, le nouveau nom de Jesse McCree est également un moyen pour les équipes de Blizzard Entertainment de tirer un trait concernant la carrière du lead level designer qui était au coeur des affaires de harcèlement sexuel et de discrimination chez l’éditeur américain. Ce dernier a d’ailleurs été licencié, tout comme Luis Barriga, game director de Diablo IV, et Jonathan LeCraft, designer de World of Warcraft.

Blizzard Entertainment explique le nom Cole Cassidy avec une histoire lourde de sens qui s’inscrit dans le lore d’Overwatch : “La première chose qu’un renégat perd est son nom, et celui-ci a abandonné le sien il y a longtemps. Fuir son passé signifiait se fuir lui-même, et chaque année qui passait ne faisait que creuser le fossé entre ce qu’il avait été et ce qu’il était devenu. Mais dans la vie d’un cowboy, il arrive un moment où il doit s’arrêter et prendre une décision. Pour rendre ce nouvel Overwatch meilleur – pour faire les choses bien – il devait être honnête avec son équipe et avec lui-même. Le cowboy qu’il était est parti vers le soleil couchant, et Cole Cassidy a affronté le monde à l’aube.”

Un changement de BattleTag à durée limitée pour célébrer le nouveau nom de Jesse McCree

Jusqu’au 5 novembre prochain, tous les joueurs du monde entier pourront changer gratuitement de BattleTag : “Cette offre s’applique à toute personne ne disposant pas actuellement d’un changement de nom gratuit. Les changements de nom gratuits ne sont pas cumulables en vue d’une utilisation ultérieure. Les joueurs peuvent demander à changer de nom grâce à ce formulaire. Vous recevrez une notification une fois votre demande traitée. Le traitement peut prendre jusqu’à quatre semaines.“