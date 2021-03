Overwatch : la prochaine mise à jour devrait réduire la latence

Les jeux vidéo peuvent toujours, ou presque améliorer leurs performances. Et on le voit assez régulièrement via les différentes mises à jour proposées par les éditeurs. Overwatch bénéficiera bientôt d'un telle mise à jour.

Dès lors que l’on souhaite réaliser des performances dans les jeux vidéo, il convient d’investir dans du matériel dédié, ou tout du moins dans le haut de gamme, si l’on souhaite n’avoir aucun “handicap” durant ses parties par rapport aux autres joueurs. Disposer des toutes dernières versions des jeux est aussi très important dans la mesure où celles-ci peuvent justement améliorer l’expérience du jeu. La prochaine mise à jour d’Overwatch devrait ainsi réduire la latence.

Blizzard va intégrer la technologie NVIDIA Reflex dans Overwatch

Il y a une raison pour laquelle certains accessoires sont aujourd’hui dédiés aux gamers. Les moniteurs, par exemple, proposent des taux de rafraîchissement plus élevés et des temps de réponse toujours plus faibles, les claviers et autres souris ont un input lag minime, etc. Et en effet, pour les gamers de haut niveau notamment, la moindre fraction de seconde perdue peut être synonyme de défaite.

pour réduire encore la latence en jeu

Les joueurs d’Overwatch seront probablement ravis d’apprendre que Blizzard vient d’annoncer qu’il allait implémenter la technologie NVIDIA Reflex dans son jeu. À l’heure actuelle, la fonctionnalité est testée sur le royaume de test (PTR). Cela signifie qu’elle devrait arriver prochainement via une mise à jour. Aucune date précise n’a cependant été communiquée.

Pour celles et ceux qui ne seraient pas trop familiers avec Reflex, sachez qu’il s’agit d’une option de NVIDIA visant à réduire la latence dans les jeux vidéo. L’idée est de réduire le temps entre le clic sur la souris et l’action que vous voyez effectivement à l’écran.

Selon le communiqué de NVIDIA, “en s’intégrant directement dans le jeu vidéo, le Reflex Low Latency Mode aligne le travail du moteur du jeu pour se terminer parfaitement à temps pour le rendu, éliminant de fait la queue de rendu du GPU et réduisant par conséquent par pression exercée sur le CPU dans les scènes les plus demandeuses en ressources GPU. Cela permet d’offrir une diminution de la latence au-delà des techniques existantes reposant sur uniquement sur le driver, comme le NVIDIA Ultra Low Latency Mode.”

Cela étant dit, la latence résulte d’un grand nombre de facteurs, à commencer par votre vitesse de connexion à Internet. Autrement dit, Reflex n’agira pas comme une pilule magique pour venir annihiler toute latence mais cette technologie devrait permettre d’améliorer encore la situation. À suivre !