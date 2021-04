Overwatch : Aaron Keller remplace Jeff Kaplan au poste de game director

En charge de la licence Overwatch depuis ses débuts comme game director, Jeff Kaplan (World of Warcraft, Project Titan) annonce son départ de chez Blizzard Entertaiment après 19 ans de bons et loyaux services : “C’était vraiment l’honneur d’une vie d’avoir l’opportunité de créer des mondes et des héros pour un public aussi passionné. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les membres de Blizzard qui ont soutenu nos jeux, nos équipes et nos joueurs. Mais je tiens à remercier tout particulièrement les merveilleux développeurs des jeux qui ont partagé avec moi le chemin de la création. N’acceptez jamais le monde tel qu’il semble être. Osez toujours le voir pour ce qu’il pourrait être. J’espère que vous ferez de même.”

Help us thank Jeff Kaplan for being the Mercy to our Genji. Thank you for always daring to see the world as it could be.

Also, help us welcome Aaron Keller as Overwatch's new Game Director. We can't wait to continue fighting for the future with you.

— Overwatch (@PlayOverwatch) April 20, 2021