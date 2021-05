Overwatch 2 va changer le nombre de joueurs dans les équipes de PvP

Les fans du jeu Overwatch attendent avec impatience la suite, Overwatch 2. Les détails se font rares mais l'on apprend aujourd'hui que ce deuxième opus viendra modifier le nombre de joueurs dans les équipes en PvP.

En 2019, le studio Blizzard annonçait en grande pompe Overwatch 2, la suite directe d’Overwatch (premier du nom), qui était alors une nouvelle licence de l’entreprise depuis très longtemps. Évidemment, il y aura des différences entre les premier et second opus. Si l’on ne sait pas encore grand-chose des changements opérés, le studio vient d’annoncer que le nombre de joueurs impliqués dans les matches en PvP va changer.

Overwatch 2 va faire passer les équipes de PvP de 6 à 5 joueurs

C’est le réalisateur d’Overwatch, Aaron Keller, qui a révélé durant un livestream que Overwatch 2 allait changer un peu la donne. Au lieu des matches à 6 contre 6, on passera à 5 contre 5. Selon les propres mots d’Aaron Keller, cette décision a été prise face au sentiment que les tanks pouvaient être un peu trop “brouillons” dans le jeu. Bilzzard veut rendre les combats plus faciles à lire et à comprendre, réduire le nombre de joueurs impliqués devrait ainsi aider.

Et les tanks vont devenir un peu plus complets

Selon les déclarations d’Aaron Keller, “parfois, il est tout simplement difficile de suivre ce que font onze autres joueurs sur le champ de bataille. En retirer deux vient tout simplifier et cela permettra aux joueurs de mieux comprendre tout ce qui se passe autour d’eux et de prendre de meilleures décisions.”

En plus de réduire le nombre de joueurs, Blizzard va aussi procéder à certains changements sur les tanks, notamment pour leur conférer davantage de dégâts dans la mesure où ils pourraient alors jouer d’autres rôles que leur fonction principale.

Le designer principal des personnages, Geoff Goodman, déclarait la chose suivante : “Nous n’allons pas simplement prendre chaque tank et en faire de super aggro. Pour certains, nous allons augmenter ce trait et diminuer un peu leur capacité à tranker. Pour la majorité d’entre aux, nous allons augmenter leur vie. D.Va a encore énormément de potentiel. Nous ne nous sommes pas contenté de lui donner davantage de missiles pour qu’elle puisse tuer tout le monde, elle peut désormais protéger un peu mieux son équipe.”

Overwatch 2 n’a toujours pas de date de sortie précise mais Blizzard avait déjà déclaré que le titre ne sortira probablement pas avant 2022.