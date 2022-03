Overwatch 2 : une première bêta fermée dédiée au PvP sere lancée fin avril sur PC

Nouvelle héroïne (Sojourn), nouveau mode de jeu (Push), multijoueur 5vs5, refontes de héros (Orisa, Doomfist, Bastion et Sombra), quatre nouvelles cartes (Circuit Royal, Midtown, New Queen Street et Colosseo) et nouveau système de ping.

Blizzard Entertainment propose aux joueurs du monde entier de s’inscrire à la première bêta fermée dédiée au PvP d’Overwatch 2 sur le site officiel du FPS multijoueur : “Les accès seront distribués par vagues, et nous inviterons de plus en plus de joueurs au fil des différentes phases de la bêta. Nous communiquerons régulièrement au cours des semaines précédant le lancement de cette première bêta pour vous tenir au courant de ce qui vous attend.”

Un carnet des développeurs pour Overwatch 2

“L’équipe a fait de grands progrès dans le développement. Les tests de jeu quotidiens et les retours nous ont donné confiance dans le fait que nous créons quelque chose que vous allez adorer. En même temps, nous voulons que le jeu soit bientôt entre vos mains, ce qui explique pourquoi je suis ici aujourd’hui. Mais avant d’en venir à cela, je veux remercier nos joueurs pour leur soutien continu. Nous reconnaissons que nous n’avons pas bien communiqué, que nous ne vous avons pas tenus au courant et, honnêtement, que nous vous avons laissé tomber lorsqu’il s’agissait de fournir des informations sur le jeu. Nous vous entendons, et nous nous engageons à vous fournir des mises à jour plus régulières. Cela commence par la mise à jour que je vous présente aujourd’hui. Sur la base de vos commentaires, nous avons pris le temps de repenser ce nouvel opus dans le but unique de nous assurer qu’il s’agit d’un jeu vivant, offrant régulièrement à nos joueurs un contenu passionnant. Et nous modifions notre programme afin de vous permettre d’y jouer plus tôt. Cela commence par le découplage des fonctionnalités PvP et des systèmes PvE, afin de pouvoir vous proposer le PvP plus tôt. Cela inclut le nouveau format d’équipe 5vs5, de nouveaux héros, de nouvelles cartes, le nouveau mode de jeu Push, des mises à jour et des remaniements importants des héros, ainsi que de nombreuses nouvelles fonctionnalités de jeu, dont, par exemple, un nouveau système de ping. Lorsque vous mettez tout cela ensemble, cela représente le plus grand nombre de nouveaux contenus que nous avons apportés à notre jeu depuis son lancement. Laissez-moi prendre un moment pour vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. Il y a quelques années, nous avons décidé de concentrer les efforts de développement de notre équipe presque entièrement sur le jeu. Et comme le développement de cette suite s’est prolongé, le jeu en direct a reçu moins d’attention. Cela signifie que nous n’avons plus respecté l’une de nos valeurs fondamentales, à savoir soutenir notre jeu en le mettant à jour et en fournissant du contenu sur une base régulière“, déclare Aaron Keller, game director d’Overwatch 2 chez Blizzard Entertainment. “Le changement d’approche d’aujourd’hui nous permet de fournir un contenu PvP fréquent au jeu en direct, avec l’objectif de dépasser de loin le rythme de sortie de contenu précédent de la licence, et de faire du jeu en direct l’expérience PvP la plus vivante et la plus dynamique qui soit. Dans cet esprit, j’aimerais vous informer que nous commençons les tests PvP cette semaine, avec une alpha fermée contenant plusieurs fonctionnalités, ainsi qu’un nouveau héros, Sojourn. L’alpha se déroulera sous NDA et sera limitée aux employés de Blizzard et aux partenaires clés, comme les professionnels de l’Overwatch League qui se préparent pour la prochaine saison. Je suis également ravi d’annoncer que nous proposerons la première bêta fermée dédiée au PvP à la fin du mois d’avril afin que nous puissions commencer à tester ce contenu avec davantage de joueurs. Après cette première bêta, nous prévoyons d’autres bêta-tests publics en PvP plus tard dans l’année, qui comprendront de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles cartes et, oui, de nouveaux héros. Je voudrais revenir sur la façon dont nous avons commencé cette conversation, en améliorant notre communication avec vous tous. Nous savons que vous êtes impatients d’en savoir plus. Comme je l’ai dit précédemment, à partir de maintenant, nous communiquerons beaucoup plus fréquemment sur nos projets. Pendant et après chaque bêta, nous partagerons des mises à jour sur ce que nous apprenons, les changements que nous envisageons et ce que nous chercherons à tester ensuite. Nous sommes impatients de travailler avec vous pour rendre le jeu extraordinaire. Ce sera une année passionnante pour la licence, et nous avons hâte de faire ce voyage ensemble. Merci pour votre dévouement, votre passion et votre patience. J’ai hâte de voir les joueurs dans notre alpha et les futures versions bêta, et, bien sûr, toute l’équipe a hâte de mettre le jeu entre vos mains.”