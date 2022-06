Overwatch 2 opte pour le modèle économique free-to-play

Un lancement anticipé et du free-to-play au menu d'Overwatch 2.

Avec son nouveau mode multijoueur à cinq contre cinq, ses parties interplateformes et sa progression multiplateformes, Overwatch 2 a été développé pour proposer un gameplay compétitif passionnant dans un nouveau cadre gratuit avec notamment des personnages inédits ou retravaillés, de nouveaux modes, de nouvelles cartes, mais également des objets ornementaux premium.

I am your queen. 👑 Introducing Junker Queen. An all-new hero coming to #Overwatch2 on October 4. pic.twitter.com/dsMw3LucUW — Overwatch (@PlayOverwatch) June 12, 2022

Après Sojourn, la reine des Junkers est la deuxième héroïne inédite d’Overwatch 2 et le 34ème personnage jouable de la licence du studio américain Blizzard Entertainment. De nouveaux lieux emblématiques comme New Queen Street, représentant Toronto sous la neige, ou encore Midtown, avec l’agitation caractéristique de Manhattan, seront également présents dès le lancement. Enfin, le mode de jeu Avancée invitera les équipes à s’affronter pour prendre le contrôle d’un robot au centre du champ de bataille.

Un trailer pour Overwatch 2

Overwatch 2 sortira en accès anticipé le 4 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Une bêta sera lancée le 28 juin prochain.

“Nous attendons avec impatience le lancement de notre nouvelle expérience et avec elle l’arrivée d’une nouvelle vision passionnante de la compétition, avec d’incroyables nouveaux contenus et une version repensée des personnages, cartes et gameplay emblématiques qui ont fait le succès du premier jeu“, a déclaré Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment. “C’est le début d’une ère de perpétuelle évolution pour cette licence, et un nouvel engagement de notre part à offrir aux joueurs des mises à jour fréquentes et conséquentes, planifiées longtemps à l’avance, pour qu’Overwatch 2 conserve l’attrait de la nouveauté pendant des années et des années.“