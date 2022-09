Overwatch 2 : l’initiative de modération Defense Matrix analysera vos conversations et vérifiera votre numéro de téléphone

Blizzard dévoile son initiative Defense Matrix, une suite d'outils pour la modération de Overwatch 2. Le jeu sera lancé le 4 octobre.

Overwatch 2 devrait être lancé le 4 octobre. Blizzard vient tout récemment de mettre en avant une suite d’outils de modération visant à éviter les comportements problématiques. Le nouveau système nécessitera par exemple de fournir un numéro de téléphone sur chaque compte et les conversations audio signalées par les joueurs seront transcrites en texte. Blizzard a baptisé cette grande initiative Defense Matrix, du nom de la capacité de bouclier holographique de D.Va.

Blizzard dévoile son initiative Defense Matrix

Le système de lien par téléphone, SMS Protect, signifie que tous les joueurs d’Overwatch 2 devront lier un numéro de téléphone à leur compte Battle.net, et ce numéro ne peut être utilisé pour gérer ou créer un autre compte. Cela permettra de renforcer les suspensions et autres bannissements de comptes et rendra plus difficile la triche dans le système de matchmaking. SMS Protect n’est pas une idée nouvelle dans le monde du jeu en ligne compétitif. Celle-ci a même déjà fait ses preuves pour réduire le smurfing – pratique dans laquelle les bons joueurs créent de nouveaux comptes et s’invitent dans les parties de débutants, pour faire avancer leurs amis, éviter un bannissement ou simplement énerver tout le monde -.

Une suite d’outils pour la modération de Overwatch 2

Une autre fonctionnalité notable de Defense Matrix est l’ajout de transcriptions pour les discutions vocales signalées et l’introduction d’outils d’analyse automatiques sur ces transcriptions. Dès lors qu’un joueur est signalé, le système récupère un enregistrement temporaire du chat vocal de la partie et le transcrit en texte. Ce dernier est alors analysé par les outils existants de détection d’abus propulsés par l’intelligence artificielle de Blizzard. “Une fois l’enregistrement audio transcrit, il est rapidement supprimé, dans la mesure où le seul but du fichier est d’identifier un possible comportement néfaste. Le fichier texte est supprimé 30 jours après la transcription.”

Le jeu sera lancé le 4 octobre

Le studio explique aussi que les transcriptions audio seront effectives quelques semaines après le lancement du jeu. De plus, la fonctionnalité de chat général n’existera pas dans Overwatch 2. Blizzard précisait la stratégie Defense Matrix complète sur le blog Overwatch, aux côtés d’autres informations utiles tant pour les nouveaux joueurs que ceux qui jouent déjà. Le 2 octobre sera le dernier jour complet pour jouer à Overwatch premier du nom et Overwatch 2 sera officiellement lancé dans le monde entier le 4 octobre à 21 h (heure française).