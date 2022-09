Overwatch 2 : les nouveaux héros seront bloqués derrière un battle pass

Les nouveaux personnages d'Overwatch 2 placés derrière un battle pass ? Les détails sont encore minces, Blizzard dévoilera davantage de détails prochainement.

Overwatch 2 arrivera dans quelques semaines et de nouveaux détails font surface au sujet de cette suite. On sait depuis quelque temps maintenant qu’il y aura trois nouveaux héros au lancement, les premiers nouveaux visages de la licence depuis deux ans et demi. Mais il y aura du changement dans la manière dont Blizzard introduit ces personnages. Il vous faudra en effet acheter un battle pass pour les débloquer.

“Pour compléter certaines informations publiées plus tôt concernant notre Battle Pass Overwatch 2, nous partagerons tous les détails avant le lancement, mais nous voulons confirmer que les nouveaux héros d’Overwatch 2 seront disponibles sur la piste gratuite du Battle Pass”, expliquait le directeur commercial et vice-président d’Overwatch, Jon Spector, sur Twitter. Blizzard a l’intention d’ajouter trois ou quatre héros chaque année sur une base saisonnière après le lancement.

Jon Spector faisait référence à des détails publiés, semble-t-il, trop tôt concernant le battle pass. Cette rumeur indiquait aussi que le prochain héros de support était baptisé Kiriko. Selon Reset Era, dans une description du Watchpoint Pack, un pack qui inclut l’accès à Overwatch et un certain nombre d’avantages dans le jeu, on apprend que celles et ceux qui achètent la version premium du battle pass “recevront automatiquement l’accès au dernier héros d’Overwatch Kiriko”. Cette description a depuis lors été modifiée et ne contient plus ce détail.

Les détails sont encore minces

Il n’est pas inhabituel que des jeux free-to-play placent ainsi de nouveaux personnages derrière un mur payant ou, tout du moins, qu’ils ne les rendent pas immédiatement disponibles à tout le monde. Valorant et Apex Legends prennent cette approche, par exemple.

Ceci étant, cela représente un changement important pour Overwatch. Blizzard avait proposé tous ses personnages à tous les joueurs en même temps dans le premier opus. Les joueurs sont libres de changer de personnages en milieu de partie pour répondre aux compositions ennemies, quelque chose qui n’est pas possible dans Apex ou Valorant. Les nouveaux héros ont aussi tendance à être trop puissants au début. Junker Queen, par exemple, a dominé les débats en Overwatch League pendant plusieurs semaines après son introduction pour cette raison – la ligue était passée sur une version anticipée d’Overwatch 2 cette saison -.

Blizzard dévoilera davantage de détails prochainement

Placer les nouveaux héros derrière la progression d’un battle pass signifie que celles et ceux qui n’ont pas le temps de jouer pour les débloquer auront un désavantage. Difficile de savoir si les joueurs pourront payer pour progresser dans ce battle pass, comme il est possible de le faire dans Fortnite ou Fall Guys, mais il semblerait que celles et ceux qui achètent le premium auront un accès instantané à au moins l’un de ces nouveaux personnages.

Blizzard dévoilera davantage de détails quant au battle pass d’Overwatch 2 et à ces nouveaux visages dans les semaines à venir. Le jeu arrivera quant à lui le 4 octobre prochain.