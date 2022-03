Overwatch 2 : la bêta du PvP arrive le 26 avril

La bêta du PvP d'Overwatch 2 enfin datée. Rendez-vous le 26 avril.

Blizzard Entertainment a enfin donné une date précise pour le lancement de la bêta du mode PvP d’Overwatch 2 sur PC. Ce sera pour le 26 avril prochain. Le studio avait précédemment annoncé que cette bêta du mode PvP 5 contre 5 serait accessible à la fin du mois d’avril. Désormais, vous pouvez cocher la case du 26 avril dans vos calendriers et autres agendas et réserver votre weekend pour découvrir tout cela.

En plus des matches en 5 contre 5 – le PvP d’Overwatch se jouant normalement en 6 contre 6 -, la bêta va assi introduire quatre nouvelles maps, le nouveau mode Push et des héros retravaillés. Et l’un de ces héros va même avoir droit à bien davantage qu’une simple modification de ses statistiques et capacités ou un petit lifting visuel.

En effet, il y a quelques jours, Blizzard publiait une capture d’écran du jeu montrant Doomfist en tant que tank. Bien que l’image ait depuis lors été supprimée, le studio avait fini par confirmer que ce personnage allait changer de rôle, passant de personnage offensif à tank.

Rendez-vous le 26 avril

Blizzard a commencé à tester ce changement de rôle pour Doomfist l’année dernière, une information qu’avait révélée le responsable du design des personnages Geoff Goodman sur Reddit en octobre. À l’époque, Geoff Goodman expliquait que le kit de ce personnage était “plein d’effets de contrôle de foule et de mobilité” et que cela le rendait difficile à équilibrer en tant que personnage offensif dans Overwatch 2. Il pourrait conserver ces propriétés en tant que tank, mais il perdra évidemment certains points de dégâts pour en gagner en défense. Dans Overwatch 2, les équipes peuvent n’avoir qu’un seul tank. Il faudra donc savamment choisir pour s’offrir la victoire.

Les joueurs intéressés peuvent s’inscrire dès à présent pour avoir une chance d’accéder à cette bêta du PvP d’Overwatch 2 sur le site officiel du jeu.